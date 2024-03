Gemellaggio Forlì-Bourges: una settimana alla "Palmezzano" per cinque insegnanti francesi

Continua il gemellaggio tra Forlì e Bourges, nato negli anni '80. Cinque insegnanti del collège “Le Grand Meaulnes” hanno fatto visita alla scuola media "Palmezzano" tra il 19 e il 24 febbraio. La delegazione, composta da Gwenaelle Bodard, Annaelle Pouvreau (insegnanti di storia e geografia), Catherine Soustre-Bonnet (francese, latino e greco), Antoine Belconde (insegnante di matematica), Adrien Valentino (insegnante di scienze motorie), insieme alle insegnanti di francese della Palmezzano Pamela Pernatsch e Annalisa Rosetti, è stata ricevuta lunedì 19 Febbraio in Comune dall’assessora Paola Casara per la cerimonia di benvenuto.

Nel corso della settimana i colleghi d’oltralpe, accompagnati dalle due insegnanti della Palmezzano e dalla dirigente Annalisa Fiorini, hanno poi effettuato attività di job shadowing, con il fine di osservare le pratiche di inclusione, la gestione delle classi e la sperimentazione Mof. Inoltre sono state proposte attività di CLIL in lingua francese, di storia, geografia e scienze. La presenza degli insegnanti è stata accolta con entusiasmo dagli studenti, che hanno preparato anche una guida multilingue (inglese e francese) del quartiere razionalista e dell’edificio, e che si sono cimentati in una visita guidata in lingua dei mosaici del volo. Nel corso della settimana infine, la delegazione ha potuto assistere a progetti come “Radio Palmezzano Today”, Teatro, Teatro in lingua inglese, Debate, settimana della lettura, Lego, attività sportive: gli insegnanti di scienze motorie stanno infatti organizzando uno scambio legato alla disciplina Ultimate, che ha visto la presenza degli esperti dell’associazione 45 Giri di Forlì.

Nel pomeriggio di giovedì 22 si è tenuta una tavola rotonda di scambio di buone pratiche tra docenti, occasione preziosissima di confronto tra sistemi scolastici ed educativi diversi, volta a stringere collaborazioni solide e proficue in un’ottica internazionale. Nonostante la lingua francese sia stata la principale lingua veicolare di questa esperienza, ampio spazio è stato dato al plurilinguismo, peculiarità dell’Istituto, che vede nella proposta di più lingue straniere un valore aggiunto alla didattica. Quest’esperienza rappresenta un primo passo verso uno gemellaggio tra i ragazzi che si terrà nell’anno scolastico 2024/25 all’interno del programma Erasmus, che prevede scambi Europei anche tra studenti: una delegazione di studenti francesi avrà la possibilità di frequentare le lezioni presso l’Istituto di Forlì e partecipare ad attività cooperative con i ragazzi della Palmezzano. Viceversa si sta programmando anche una visita a Bourges per gli studenti forlivesi. Il tema dello scambio sarà “La città: uno sguardo al passato per creare il futuro”.