Gemellaggio Italia-Francia: Castrocaro ospiterà 30 studenti provenienti dalla Savoia Meridionale

Castrocaro Terme e Terra del Sole accoglierà una delegazione di trenta studenti francesi provenienti dalla Savoia meridionale. Il gemellaggio avrà inizio il 14 marzo e si concluderà quattro giorni più tardi. Dall’arrivo di lunedì 14 marzo alle 18.30 nel giardino della scuola secondaria tra bandiere e inni nazionali, alla presenza della dirigente scolastica Electra Stamboulis e del sindaco Marianna Tonellato, i 30 alunni e 3 insegnanti francesi insieme ai 60 dell'istituto comprensivo "Valle del Montone", svolgeranno numerose attività tutti insieme, rispettando le previste regole anticovid.

Entra nel dettaglio la dirigente Stamboulis: "Già da molti anni la professoressa Claudia Cortesi, insegnante di lingua francese della scuola media di Castrocaro Terme Dante Alighieri, ipotizzava un gemellaggio con l'Istituto Comprensivo "Valle del Montone" che potesse riguardare una città francese che faceva parte dei ricordi della sua infanzia, Aix-Les-Bains. Aix-Les-Bains è una comunità di circa 30.000 abitanti situata sulle sponde del lago di Bourget nel dipartimento francese della Savoia nella regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi. La caratteristica affine alla Città di Castrocaro Terme e Terra del Sole, che probabilmente più di ogni altro aspetto potrebbe legarla al territorio, sta nella presenza di centri termali e turistici".

"Il gemellaggio, nel senso più ampio del termine (town twinning), nasce in Europa negli anni '50 allo scopo di cooperare e collaborare in diversi settori, per stabilire rapporti duraturi nel tempo, favorendo l'integrazione europea e promuovendo il dialogo interculturale, lo scambio di esperienze, conoscenze e valori, in un'ottica di arricchimento reciproco - prosegue Stamboulis -. Questo aspetto in questi giorni in cui vediamo di nuovo lo spettro della guerra presentarsi con violenza in Europa ci sembra vada ulteriormente sottolineato e messo a fuoco. Una delle caratteristiche del progetto, avviato nel 2019, è stata la multidisciplinarietà; nell’esaminare le realtà storiche – geografiche - sociali dei due paesi ospitanti, si è puntato alle interrelazioni di tutti i suoi elementi, superando in tal modo la tradizionale visione settorializzata delle discipline. Ad esempio, la preparazione delle visite guidate è stata effettuata coinvolgendo in modo interattivo e dinamico più materie (oltre a quella di lingua francese)".

"Molteplici sono state le attività didattiche costruite e attuate in questi ultimi tre anni scolastici dalla professoressa Cortesi e dalla collega francese Michèle Casagrande del College Garibaldi di Aix-Les-Bains, attività che hanno visto sempre protagonisti i rispettivi ragazzi, circa 100 in totale, dapprima con la conoscenza delle abitudini personali, delle passioni e poi con scambi di idee, telefonate, videoincontri, esplorazioni virtuali delle rispettive scuole per giungere alla creazione di presentazioni online che riguardassero le ricchezze storico-artistiche-naturalistiche delle due città e dunque arrivare pronti agli appuntamenti del 2022. E così, finalmente, è arrivata l’ora del primo incontro. Si partirà al martedì con la visita a Terra del Sole, ai suoi splendidi castelli, al Palazzo Pretorio e al campo di tiro della balestra e degli sbandieratori, in cui numerosi esperti storici, associazioni e piccole guide della scuola primaria, con la collaborazione della Pro Loco territoriale, illustreranno e rievocheranno gli aspetti salienti della storia del borgo. Si proseguirà poi al pomeriggio con un concerto dal vivo delle classi terze dedicato agli amici francesi, mentre mercoledì mattina sarà la volta delle Castrocarolimpiadi allo stadio in cui i giochi e l’attività sportiva saranno protagoniste. Al pomeriggio, sempre grazie alla Pro Loco, si visiterà la fortezza e il borgo di Castrocaro unitamente alla scoperta del nuovissimo complesso termale e alla collaborazione fornita da Francesca Magnani di Healt Clinic".

"Giovedì 17 - prosegue la dirigente - i ragazzi francesi verranno accompagnati a Ravenna per una visita ai 5 siti dell’Unesco e alle ricchezze della Città come il Mausoleo di Teodorico o la Tomba di Dante, alla sera poi, ci sarà il gran finale con la cena insieme nel loggiato del Palazzo Pretorio a Terra del Sole. Infine, il 18 mattina è prevista la ripartenza per Aix-Les-Bains non prima però di aver frequentato due ore di lezione in classe per comprendere al meglio come funziona la scuola italiana. Possiamo concludere che tale evento dopo la terribile esperienza pandemica, che ci ha tolto tanta parte di relazione e che ha sottratto ai nostri alunni e alle nostre alunne esperienze arricchenti e formative, ci sembra simbolico per una ripartenza nella socialità e nell'incontro. Il nostro è dunque un gemellaggio tipicamente educativo, che non vede tuttavia solamente due istituzioni scolastiche lavorare in relazione attraverso diversi canali nel tempo, ma due intere comunità, tra istituzioni, sponsors, strutture di accoglienza e associazioni: il coronamento di un piccolo sogno iniziato da una semplice idea che, nonostante tutto, non abbiamo abbandonato un istante".

Ovviamente non finisce qui: "dal 2 al 6 maggio 2022, saranno i 50 alunni delle classi terze della Dante Alighieri a recarsi oltralpe - annuncia Stamboulis -. Ma soprattutto questo è un passo che speriamo sia preludio di una lunga e proficua collaborazione perché riteniamo che la scuola attuale debba essere sempre più esperienziale e meno teorica, per avere in futuro, sì ragazzi che conoscano, ma anche e soprattutto che sappiano “fare”".