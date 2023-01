Genitori esempio di senso civico: usano le ferie di Natale per dare un nuovo look alla scuola

Un modello da prendere come esempio. Durante il periodo delle vacanze di Natale un piccolo gruppo di persone facenti parte dell’Associazione Genitori dell’ Istituto Comprensivo numero 8 di San Martino in Strada ha infatti deciso di mettere a disposizione parte delle proprie ferie per riqualificare gli ambienti scolastici della scuola media. Era un lavoro che si voleva fare già da qualche mese in quanto l'amministrazione comunale aveva portato a termine le nuova parte della scuola media inaugurata lo scorso autunno con la partecipazione del sindaco Gian Luca Zattini e dell'assessora Paola Casara.

"Gli studenti si erano ritrovati con due scuole, una completamente nuova da poter sfruttare per i suoi magnifici laboratori, ma una un pochino più datata con muri scritti, scrostati e ingialliti - spiega Elena Zuccherelli -. E’ stato per questo motivo che una quindicina di genitori hanno dato la propria disponibilità, capitanati dalla presidentessa Flavia Salvatelli, la quale ha provveduto a compilare la varia burocrazia necessaria e a ricercare tra i genitori alcuni responsabili più qualificati. Chi col pennello, chi col rullo e chi con la spugna, tutti si sono dimostrati abili e disponibili ed il risultato è stato strabiliante".

Infatti, prosegue Zuccherelli, "in soli 9 giorni sono state imbiancate 9 aule, l’aula professori ed un lungo corridoio con tempera per metà bianca e metà lavabile. Grazie a questo importante contributo i ragazzi al loro rientro dalle vacanze natalizie hanno trovato una scuola praticamente nuova, pulita, ordinata e pronta per essere vissuta di nuovo". Dall'associazione un ringraziamento al Comune, che ha contribuito col pagamento del materiale utilizzato, e alla dirigente scolastica lMaria Teresa Luongo "che ha reso possibile tutto questo, fornendo inoltre dei collaboratori scolastici che hanno aiutato nella pulizia dei locali".