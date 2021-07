"Gente dell'aria": inaugurazione ufficiale per la rotonda col radar restaurato dall'Aeronautica

Taglio del nastro ufficiale mercoledì mattina per la rotonda "Gente dell'aria", che sovrasta la Tangenziale e che si trova davanti all'arteria che collega l'aeroporto "Ridolfi", l'istituto tecnico Aeronautico "Baracca" e l'Enav. Al centro della rotonda è stato installato un radar degli anni '70, simbolo del controllo dell'attività aerea di tutti gli aeroporti civili e militari, completamente restaurato dal Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli dell'Aeronautica Militari di Forlì su volontà del Centro Studi Franco Persiani, che ha preso in gestione la rotonda dedicandola alla memoria del professore. All'inaugurazione sono intervenuti il sindaco Gian Luca Zattini, il vicesindaco Daniele Mezzacapo, Alfredo Persiani, il comandante del Secondo Gruppo, il tenente colonnello Luca Zorzan, e l'avvocato Renato Cappelli, predidente della sezione di Forlì dell'Associazione Arma Aeronautica. Presenti anche Gaetano Longo, responsabile training Enav e Fabio Olivetti, direttore Academy Enav di Forlì.

VIDEO - La presentazione del radar restaurato

L'opera e l'allestimento della rotatoria, voluto dal Centro Studi Persiani, sono dedicati alla memoria di Franco Persiani, professore forlivese di ingegneria scomparso nel 2015, noto nel territorio per essere stato uno dei principali ideatori, creatori e promotori dell'insediamento universitario forlivese dell'Università di Bologna. Nonché ideatore e promotore del recupero delle storiche Gallerie Caproni di Predappio, convertite nel laboratorio Ciclope (Centre for International Cooperation in Long Pipe Experiments). L'operazione di restauro è stata voluta dal Centro Studio Persiani: ente culturale nato nel 2018 con lo scopo di esercitare iniziative in ambito nazionale ed internazionale volte alla memoria e al ricordo del professor Persiani. L'ente ha presenziato al momento inaugurale mediante la rappresentanza della famiglia.