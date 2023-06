Geronimo Stilton all'Ecomuseo di Ridracoli per parlare agli studenti di sostenibilità

Quest’anno il topo giornalista più famoso del mondo, Geronimo Stilton, ha una nuova missione: raccontare i modi in cui tutti possono fare la differenza per il nostro Pianeta, rendendolo un posto migliore e più sostenibile. Il fil rouge (o meglio, green) del viaggio di Geronimo Stilton è quello di raccontare ai bocconcini di grana la sostenibilità nel suo significato più globale. Geronimo nei suoi scritti, con il suo stile talvolta goffo e umoristico, cerca di trasmettere l’importanza dei valori come gentilezza ed amicizia nonché il rispetto delle persone e dell’ambiente. Gli aspetti toccati saranno tantissimi per rendere grandi e piccini consapevoli di quanto sia importante impegnarsi tutti insieme per portare avanti uno sviluppo sostenibile.

Ecco perché Geronimo Stilton ha deciso di organizzare il tour del 2023 della sostenibilità e come seconda tappa è stato programmato un evento presso Idro – Ecomuseo delle Acque di Ridracoli per parlare dell’importanza e del valore di ogni singolo gesto per tutelare il nostro territorio, in uno degli scenari paesaggistici più suggestivi d’Italia, dove natura e opera dell’uomo si incontrano e cooperano in perfetta armonia. Nonostante la sopraggiunta drammaticità della situazione dovuta alle alluvioni che hanno colpito diverse zone della Romagna a metà maggio, i ragazzi e le ragazze delle scuole coinvolte, spinti da un ammirevole spirito di ripartenza, hanno richiesto di mantenere l’evento, previsto per il 6 giugno.

Geronimo Stilton, consapevole della profonda difficoltà e serietà di questa situazione, è stato felice di poter correre incontro ai ragazzi e alle ragazze per stringere a ognuno di loro la zampa, con l’intento primario di regalare loro anche solo un sorriso e di dare anche lui il suo piccolo contributo a una bellissima terra. L’evento si è svolto presso Idro, museo diffuso sul territorio aperto nel 2004 nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi: la struttura consta di tre poli tematici, tecnologico, paesaggistico e naturalistico, dislocati lungo l’imponente diga, un’opera ingegneristica d’avanguardia in armonia con l’ambiente che contribuisce al fabbisogno idrico del territorio romagnolo. Protagonista assoluta è l’acqua, una risorsa delicata e preziosa che sempre più spesso al giorno d’oggi si dà per scontata, e che invece andrebbe costantemente rispettata e preservata.

Durante lo spettacolo, Geronimo Stilton ha parlato ai ragazzi e alle ragazze di sostenibilità, ma anche del valore della solidarietà e dei piccoli e grandi gesti che si riscontrano in situazioni difficili, prendendo ispirazione dal suo incontro con il Piccolo Principe. Ecco perché Geronimo Stilton, al termine dell’evento, ha regalato a ciascun partecipante una copia del suo libro Il mio amico Principe (Edito da Piemme). L’evento è stato organizzato in collaborazione con IDRO – Ecomuseo delle Acque di Ridracoli, il Circuito AmaParco di Atlantide e Romagna Acque – Società delle Fonti. Geronimo ha ringraziato gli Amici delle istituzioni, le insegnanti e tutti i cittadini romagnoli per l’ospitalità e per quanto fanno ogni giorno per il territorio e per la crescita culturale.