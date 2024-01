Gestione dei pazienti anziani in pronto soccorso, relazione del primario Andrea Fabbri a Roma

Andrea Fabbri direttore dell' unità operativa "Pronto Soccorso, Medicina d'Urgenza e 118" dell'ospedale di Forlì è intervenuto con una relazione, in rappresentanza della Simeu (Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza) , all’Istituto Superiore di Sanità di Roma, per la presentazione delle Linee Guida sulla Valutazione Multidimensionale, promosse e redatte da Sigot (Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio) e Simg (Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie). “Queste linee guida - commenta il dottor Fabbri - rappresentano un cambio di paradigma nella valutazione di un paziente anziano anche nella fase dell’accoglienza e gestione della fase di Pronto Soccorso, dove una valutazione che comprenda agli aspetti clinici anche quelli funzionali, cognitivi, psicologici e sociali possono senza dubbi restituire elementi fondamentali per una gestione più completa del percorso di cura del paziente, fin dalle prime fasi”.

Da quest’anno il paziente anziano può essere valutato globalmente, con diagnosi più rapide e la definizione di trattamenti e assistenza appropriati. È il frutto delle nuove Linee Guida nazionali sulla Valutazione Multidimensionale, pubblicate a novembre 2023 sul Sistema Nazionale delle Linea Guida dell’Istituto Superiore di Sanità. Un passaggio epocale, promosso dalla Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie (SIMG) e della Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio (SIGOT), con il supporto metodologico dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e con il contributo di altre 25 società scientifiche. Dopo la prima presentazione al 40° Congresso Nazionale SIMG a Firenze a novembre, sono state presentate presso lo stesso Istituto Superiore di Sanità.

Gli anziani rappresentano una popolazione eterogenea in termini di stato di salute, ma anche funzionale, cognitivo, psico-sociale ed economico. La Valutazione Multidimensionale studia tutti questi domini (o “dimensioni”) in maniera integrata, con strumenti e scale diagnostiche basati su parametri quantificabili numericamente, e permette di sviluppare un piano di cura personalizzato basato sulle reali necessità di ciascun individuo. I vantaggi sono un percorso di cura e assistenza personalizzati con effetti significativi in termini di riduzione delle ri-ospedalizzazioni e dei trasferimenti in casa di riposo (istituzionalizzazioni); una gestione dell’anziano a domicilio più agevole; la riduzione dei ricoveri non appropriati; una migliore qualità di cura e assistenza.