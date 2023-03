Gestione del verde, "il Regolamento è la nostra bussola in materia ambientale"

Tecnici, addetti ai lavori ma anche tanti cittadini. La sala Santa Caterina ha ospitato il convegno promosso dal Comune di Forlì, Servizio Infrastrutture Mobilità Verde, sulle buone prassi tecnico amministrative per la gestione delle potature e gli abbattimenti in ambito privato. "Quando si parla di verde e soprattutto di potature, molto spesso si generano discussioni e attriti - ha dichiarato nei suoi saluti istituzionali l’assessore all'Ambiente Giuseppe Petetta -. Il Regolamento, approvato nel 2019, è la nostra bussola in materia ambientale. Definisce il perimetro legislativo e le modalità di gestione del patrimonio arboreo sia di un ente pubblico che di un privato, tenuto conto del naturale ciclo di vita di ogni pianta e dell’importanza di garantire la sicurezza e l’incolumità dei nostri cittadini. Non solo, il Regolamento assume un’importante funzione educativa e un momento di sintesi tra obblighi e opportunità di valorizzazione del verde cittadino".

"Il convegno - ha concluso Petetta - è stata un’occasione utile per approfondire e discutere alcuni degli aspetti più ricorrenti nel rapporto tra cittadini e amministratori. Incomprensioni che si possono generare sulla gestione del verde e che spesso riguardano abbattimenti di alberature e potature". Ha preso la parola anche il comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Forlì-Cesena, Colonnello Gabriele Guidi, portavoce delle numerose attività di prevenzione, tutela del territorio e protezione dell’ambiente di tutto il corpo dello Stato.

Il regolamento

"Gli utenti ed i frequentatori di aree adibite a parco, giardino o verde che siano di uso pubblico devono mantenere un comportamento civico e rispettoso, volto a salvaguardare la vita degli elementi vegetali", si legge nel testo. Sono vietati in particolare i seguenti comportamenti: eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare i prati; raccogliere e asportare: frutti, semi, fiori, bulbi, radici, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno, realizzare orti privati e calpestare le aiuole. È consentita la raccolta di frutti spontanei in quantità modesta senza recare alcun danneggiamento alle piante; abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, sottrarre uova e nidi, fornire alimenti agli animali presenti; permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone; permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare i viali e i giardini".

"Il proprietario o accompagnatore raccoglie le deiezioni solide anche nelle aree a sgambamento libero; introdurre cani in aree vietate segnalate con apposita cartellonistica, nelle aree di rispetto per le zone di gioco per l’infanzia, in un raggio di 20 metri dalle attrezzature ludiche; incidere, imbrattare o provocare danni a strutture e infrastrutture, nonché usare impropriamente le strutture ludiche, avendo un’età diversa da quella indicata sul gioco. In particolare, nelle aree gioco è obbligatoria la sorveglianza dei minori di anni dodici da parte di almeno un accompagnatore adulto; bivaccare o utilizzare l'area e le sue strutture come accampamento o dormitorio notturno; abbandonare rifiuti di qualsiasi genere (compresi residui vegetali) nelle aree verdi, nei corsi d’acqua e laghi; inquinare terreni, fontane, corsi, pozzi e depositi d’acqua; usare o sostare qualsiasi mezzo a motore, ad eccezione di quelli di servizio o per la manutenzione del verde dotati di apposito permesso - continua il testo -. È consentito il libero accesso alle biciclette condotte a velocità moderata onde evitare danni alle persone e alle cose, su appositi percorsi e con l’obbligo di precedenza ai pedoni (adulti e bambini); quando gli spazi verdi risultano molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo, la bicicletta è condotta a mano".

"È altresì fatto obbligo di tenere i cani al guinzaglio, ad eccezione delle aree di sgambatura libera, laddove è previsto uno specifico regolamento; di cavalcare al passo, nei percorsi riservati ai cavalli, evitando di disturbare altre persone o animali; di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta, di gettarli negli appositi contenitori e di segnalare tempestivamente eventuali principi d’incendio; di rispettare gli orari di apertura e chiusura, gli eventuali percorsi obbligatori o zone riservate, nonché tutte le altre prescrizioni che sono indicate nella segnaletica d'uso di ogni singolo parco, giardino pubblico o area verde", conclude. Il testo completo del Regolamento comunale del Verde Pubblico e Privato è consultabile e scaricabile al seguente link: https://bit.ly/3F0Bg5a.