Possibilità di gestire un orto: il Comune assegna i terreni liberi, come fare domanda

L'amministrazione comunale mette a disposizione appezzamenti di terreno da utilizzare come orti personali. Dalle 10 del 17 marzo fino alle 13 del 27 marzo sarà possibile presentare domanda per le assegnazioni degli orti urbani liberi per il 2023. Possono fare domanda coloro che hanno compiuto 60 anni, i componenti di nuclei familiari vulnerabili, i gruppi di amici, le associazioni e i singoli ortisti. E’ richiesto inoltre l’essere residente a Forlì, il non avere altri terreni coltivati e l’essere in grado di avere cura dell'area ortiva.

Gli interessati possono consultare il sito del Comune per prendere visione dell’ avviso pubblico, della mappa con gli orti disponibili, del nuovo Regolamento e delle Linee Guida per la gestione e la cura delle zone ortive. Le assegnazioni avranno una validità di cinque anni. E’ richiesta la sottoscrizione della tessera associativa al Centro Sociale Anziani di riferimento della zona ortiva assegnata, che garantirà le coperture assicurative. Per informazioni è possibile consultare l'Unità Partecipazione (Corso Diaz, 21) contattando il numero 0543 712300 il mercoledì dalle 9 alle 12, oppure inviare una email a unita.partecipazione@comune.forli.fc.it.

