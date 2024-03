Gestire situazioni potenzialmente pericolose: un corso di difesa personale per le forze dell'ordine

La Sezione del Sindacato Itamil Esercito di Forlì, guidata dal presidente Pasquale Tartaglione, si distingue per il suo ruolo pionieristico nella “Triplice Intesa Sociale” tra Itamil, l'associazione culturale Italia Se Desta e l'associazione il Circolo. "Questa iniziativa, che ha visto la luce il 6 ottobre scorso, rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra diverse associazioni, mirando a stimolare un’ampia gamma di attività culturali, formative, artistiche e sociali", viene rimarcato.

La sezione di Forlì ha assunto un ruolo chiave nell’attuazione di progetti innovativi, come il corso di diritto militare e il corso di difesa personale, che mirano a potenziare le competenze delle forze armate e dell’ordine. "Questi sforzi riflettono l’impegno della sezione nel fornire servizi esclusivi ai suoi membri e alle loro famiglie, contribuendo significativamente al tessuto sociale della comunità", spiega il presidente Tartaglione.

"Il corso di difesa personale, in particolare, assume un’importanza cruciale alla luce dei recenti casi che hanno coinvolto il personale delle forze dell’ordine nel contenimento degli individui - viene aggiunto -. Questo programma di formazione è progettato per fornire tecniche e strategie efficaci per gestire situazioni potenzialmente pericolose, garantendo al contempo la sicurezza del personale e dei cittadini. Il corso si concentra sull’addestramento pratico e sulla gestione dello stress, elementi fondamentali per operare con sicurezza e responsabilità".

"Il rapporto di stima e apprezzamento con il vicesindaco di Forlì, Daniele Mezzacapo ha ulteriormente rafforzato l’efficacia di queste iniziative, evidenziando l’importanza della cooperazione tra il sindacato e le istituzioni locali - aggiunge Tartaglione -. In questo contesto di crescita e di impegno sociale, si avvicina un evento di rilievo nazionale: il III Congresso Nazionale del Sindacato Itamil Esercito, che si terrà a Palermo. Questo congresso è atteso con grande interesse, poiché rappresenterà un’occasione per consolidare i successi raggiunti e per delineare le future direzioni strategiche del sindacato a livello nazionale".

Il presidente Tartaglione nelle prossime settimane avrà la possibilità di incontrare un consigliere regionale per discutere del trasporto pubblico per i militari, "nodo dolente per i tanti colleghi pendolari, ricorda l'importante successo con il protocollo d'intesa da poco stipulato a Forlì", che secondo Tartaglione "dovrebbe diventare un opportunità a livello nazionale la presenza di militari in contesti difficile sarebbe deterrente ad episodi di violenza. La nostra missione è rappresentare al meglio i colleghi e le loro famiglie con un supporto serio professionale ed affidabile".