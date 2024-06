Gesto di cuore della società di reclutamento di colf e badanti per l'associazione per anziani “Il Delfino”

Un altro atto di generosità di Gallas Group, in questo caso rivolto al territorio forlivese. E' notizia di questi giorni la donazione di 500 euro, effettuata dalla locale agenzia che si occupa del reclutamento di badanti e di colf per le famiglie, in favore dell'associazione per anziani “Il Delfino”, una realtà molto conosciuta in tutto il capoluogo. Questa compagine di volontari, costituita 28 anni fa, è diventata nel tempo un punto di riferimento essenziale a livello cittadino nell'offerta di supporto materiale e psicologico alla terza età. Sono numerose le attività realizzate da “Il Delfino”: da quelle prettamente aggregative al supporto sociale, tutte esplicitate attraverso l'organizzazione di gite, corsi di ballo ed eventi culturali. L'obiettivo dell'associazione è l'inclusione dei più anziani, che soprattutto durante e dopo il periodo pandemico hanno subito il contraccolpo dell'isolamento forzato.

La somma raccolta è il frutto dei premi maturati nel corso dell'anno dallo staff di Gallas Group nella sede di Forlì: un gesto che conferma l'estrema attenzione dell'azienda nei confronti dei progetti solidali ed il legame sempre più stretto con il territorio. Attraverso l'iniziativa denominata “Charity Bonus”, la quarantina di sedi sparse fra Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e Toscana hanno raccolto oltre 50 mila euro, destinati appunto a chi, ogni giorno, opera nel sociale a supporto della popolazione più fragile. Un'iniziativa particolarmente apprezzata e che conferma il legame diretto di Gallas Group con tutte le province in cui il proprio staff opera quotidianamente.