Giaciglio di fortuna al parco urbano tra sporcizia e animali: intervento delle forze dell'ordine

Dormivano all'interno di una struttura, precedentemente manomessa, del parco urbano Franco Agosto di Forlì in condizioni assolute di degrado, tra sporcizia e animali vari. E' per questo motivo che sul posto per i controlli del caso si sono presentate le Guardie Zoofile Ambientali, insieme ai Carabinieri e alla Polizia. Gli extracomunitari trovati sul posto erano senza documenti: sono stati quindi prelevati e portati via per ulteriori controlli.