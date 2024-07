Giacomo chiude il suo ciclo allo Scientifico da centista: "Il prossimo traguardo è diventare ingegnere informatico"

Diploma da centista per il liceale dello Scientifico, Giacomo Fantini. Il neo 'maturo' è un ragazzo "appassionato delle materie scientifiche e soprattutto di informatica. Mi piace tenermi aggiornato su argomenti di natura scientifica ma anche sull'attualità leggendo le riviste ormai presenti anche on line. Frequento la palestra, anche se il tempo libero è limitato, perchè l'attività fisica aiuta il corpo a scaricare la tensione e la mente a staccare dai pensieri quotidiani".

Come descrive gli anni trascorsi al Liceo Scientifico?

"Sono stati anni caratterizzati da molte sfaccettature. Da una parte i ritmi scolastici molto elevati dall altro la volontà di impegnarmi il più possibile nello studio, cercando comunque di ritagliare dello spazio per altre attività. Certamente la pandemia ha penalizzato in parte i primi 2 anni mentre il triennio è stato più regolare. Sono comunque molto soddisfatto del mio percorso di studi e rifarei la stessa scelta".

Come ricorda il periodo del covid e della dad?

"È stato un periodo difficile a causa degli improvvisi problemi sanitari, dell'incertezza della loro risoluzione e nella possibilità di trovare una cura in tempi brevi. Di riflesso anche l'organizzazione scolastica è stata caratterizzata dall'incertezza e dalla sperimentazione di nuovi metodi di didattica che, seppur non ottimali, hanno permesso al sistema scolastico di continuare a funzionare. La mancanza più grande in quel periodo è stata l'impossibilità di avere un contatto diretto con i compagni e i professori".

Si aspettava di chiudere questo percorso con il massimo dei voti?

"Pensavo di poter chiudere con un punteggio elevato dato che mi sono sempre impegnato, dedicando molto tempo allo studio, e speravo di poter ottenere anche il massimo dei voti".

Con quale spirito ha affrontato la maturità?

"Da un lato volevo arrivare al traguardo velocemente, ma allo stesso tempo desideravo chiudere bene il mio percorso di studi. Per cui mi sono impegnato per ottenere il risultato migliore che potessi".

Come vede Giacomo ora? Cosa lo differenzia da quello di inizio superiori?

"Sicuramente più "maturo", arricchito di nuove conoscenze e consapevole sia di quale potrebbe essere la mia strada futura, ma anche che con il duro lavoro posso raggiungere obiettivi difficili".

Progetti per il futuro?

"Sono già immatricolato al corso di ingegneria e scienze informatiche all'Unibo per cui il mio prossimo traguardo è diventare ingegnere informatico, poi si vedrà".