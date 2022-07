Giada, un cammino da 100: "I prof mi hanno trasmesso l’importanza della conoscenza"

Ha completato il cammino al Liceo Classico col massimo dei voti. Giada Rispi è tra i diplomati del "Morgagni", una ragazza che si definisce "molto determinata e perfezionista, qualità che non sempre mi hanno agevolato. Sono testarda, lunatica e permalosa, infatti mi fa piacere stare al centro dell’attenzione, anche se non troppo. Cerco sempre di trovare una mediazione e soluzioni per vivere in serenità; sfortunatamente mi arrabbio anche molto facilmente. Oltre alla dedizione e all’amore per lo studio, ho fatto per diversi anni musical"

Come mai ha scelto l'indirizzo di Scienze Umane?

All’inizio la mia scelta non era indirizzata a questo indirizzo ma bensì a quello del Classico Tradizionale; assistendo all’openday, mi sono innamorata delle Scienze Umane e di ciò che questa scuola prometteva come obbiettivi e conoscenze da acquisire.

Quali aspetti sono stati approfonditi?

Grazie a questi studi posso dire di avere sviluppato una mente molto aperta, e di avere influenzato con molto orgoglio le persone intorno a me. Sono stati toccati temi come quello della diversità, della parità, dei diritti, dell’inclusione, della collaborazione e del modo di pensare

Cosa pensava nelle giornate che hanno preceduto l'esame di maturità?

Ero molto in ansia e vivevo nella paura di scordare o non sapere qualcosa. Ogni momento era buono per creare un collegamento e fare riferimenti agli argomenti di studio, per così dire “mantenere la mente allenata” ahahahaha

Si aspettava un diploma da centista?

Se devo essere sincera no; ovvero, speravo in un voto alto, dato l’impegno costante. Ma sicuramente non prendevo in considerazione questa possibilità, viste alcune problematiche che si sono presentate durante gli anni.

Vuole mandare un saluto ai prof ed amici?

Salve prof, volevo ringraziarvi per tutto ciò che avete fatto e mi avete insegnato durante questi anni. Con tutti i pro e i contro posso dire di aver avuto un corpo docenti degno di essere chiamati cosi, in grado di trasmettere amore per le materie e l’importanza della conoscenza. Ai miei amici voglio solamente dire che li stimo per avere sopportato i miei scleri, le mie continue lamentele e le mie mille ansie.

Come descrive la sua 5°D?

La mia classe è speciale, non potrei essere più contenta di averne fatto parte. Siamo sempre stati molto uniti, anche se con la presenza di gruppi più piccoli all’interno. Siamo sempre stati molto laboriosi e competitivi, caratteristica che ha spinto ognuno di noi a dare il massimo. Sono molto fiera di tutti i miei compagni e spero il meglio per loro

Che strada prenderà adesso Giada?

A maggio sono entrata in graduatoria per la facoltà di Sociologia a Forlì, in seguito mi piacerebbe specializzarmi; adesso però cerco di concentrarmi su queste prime tappe