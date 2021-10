"Alleva conigli giganti": l'attività della giovane Giada incuriosisce Amadeus ai "Soliti ignoti"

Una forlivese ospite domenica sera al programma "I soliti ignoti" di Amadeus. Si tratta di Giada Piraccini, 24 anni, volto dell'azienda agricola "I nani di Giada" nata alcuni anni fa. Diplomatasi in Agraria all'istituto tecnico G. Garibaldi di Cesena, da sempre ha nutrito una forte passione per il mondo degli animali e della natura. "È stata una esperienza molto particolare - ha raccontato sulla pagina Facebook "I nani di Giada - Azienda Agricola" -. Una gran soddisfazione, dall'essere stata contattata al riuscire a rimanere seria. Che fatica (sorride, ndr)". La trasmissione è stata una "possibilità di farmi conoscere" e di "mettersi in gioco, andando contro i miei punti deboli".

Giada è stata la prima concorrente per la quale il big della serata, l'attore Daniele Pecci, doveva indovinare cosa facesse nella vita. "Potrebbe preparare aperitivi?" si è chiesto Pecci; ma Amadeus gli ha ricordato che poteva usufruire di tre indizi da parte dell'ignoto. Il primo: "Ho conosciuto il mio ragazzo imbucandomi in una festa organizzato da lui"; il secondo "Quando voglio trascorrere una giornata di relax spengo il cellulare"; e il terzo "Di fieno ne mangiano a chili. Pensavate ad altro?". "E' un rebus", ha ironizzato Pecci, che ha subìto abbinato alla 24enne la collocazione "Alleva conigli giganti", suscitando il "sì" del pubblico in studio.

Pugno d'esultanza, ignoto azzeccato e premio da 6mila euro, alla quale era abbinata. "Quanto possano pesare?", si è chiesto un interessato Amadeus. "Anche una decina di chili. Loro mangiano tanto fieno". Nell'allevamento di Giada si possono trovare animali da cortile non molto comuni come alpaca, pecore svizzere, caprette e maialini nani. Animali che sono abituati al contatto con le persone e a vivere insieme in grandi recinti anche se di specie differenti. E' possibile fare delle visite in allevamento su appuntamento, proprio per poter dare la possibilità alle persone di conoscere un lato degli animali, soprattutto quelli considerati da stalla e cortile, più socievole. L'allevamento è aperto dal martedì al sabato dalle 16 alle 19. E' anche possibile fare merenda con la collaborazione del "Biscottificio del cit".