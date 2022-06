Il mistero del morto decapitato e gettato tra i rovi, indagini senza sosta: eseguita l'autopsia

Resta fitto il mistero che ha portato alla morte di Franco Severi, l'agricoltore civitellese di 55 anni trovato decapitato mercoledì nei pressi della sua abitazione nella frazione di Cà Seggio nel comune di Civitella. Una tragedia che ha sconvolto tutta la comunità del paese bidentino, che non riesce a dare una spiegazione alla macabra morte. Le prime risposte su come sia avvenuto il decesso potrebbero arrivare dall'autopsia, che è stata svolta venerdì pomeriggio su disposizione del procuratore capo Maria Teresa Cameli e dal sostituto Federica Messina, che coordinano le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Meldola e del Nucleo Investigativo del comando provinciale di Forlì-Cesena.

CADAVERE SENZA TESTA - Il giallo, il via delle indagini

Il pm Messina ha affidato l'esame autoptico all'anatomopatologa Donatella Fedeli di Bologna, esperta in medicina legale, consulente quindi per la Procura di Forlì, mentre cinque dei sei fratelli della vittima - assistiti dagli avvocati Massimiliano Starni e Massimo Mambelli del Foro di Forlì - hanno nominato due esperti in qualità di persone offese il medico legale Dario Raniero, dell'Università di Verona, e il dottor Bombardini. Il lavoro degli inquirenti procede nel massimo riserbo. A quanto appreso, sono iniziati gli interrogatori dei sei fratelli della vittima.

Sono in corso indagini anche per risalire ai contatti avuti da Severi e ai suoi eventuali spostamenti nei giorni precedenti alla morte. I detective dell'Arma hanno proceduto all'analisi nel cellulare della vittima. Ma gli investigatori non escluderebbero che Severi possa esser stato ucciso in un altro luogo, quindi decapitato e gettato nel dirupo tra i rovi. Continuano anche le ricerche per ritrovare la testa del cadavere, che pare scomparsa nel nulla. Escluso che si stata staccata da un animale (sembrebbe tranciata di netto, con un'arma bianca particolarmente affilata) ed anche che la morte sia avvenuta all'interno della sua vicina abitazione, trovata chiusa e in ordine. Una dinamica dei fatti che resta ancora oscura.