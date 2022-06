Il giallo del morto senza testa, indagini a tutto campo: indagini sugli ultimi movimenti della vittima

Un cadavere senza testa. Il macabro ritrovamento, nella tarda serata di mercoledì, in un dirupo a Ca’ Seggio, frazione del comune di Civitella. Un giallo fitto di nodi, che attendono di essere sciolti. Prosegue a pieno ritmo e a tutto campo il lavoro dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e del Nucleo Investigativo del comando provinciale di Forlì-Cesena per chiarire chi e cosa abbia ha causato la morte dell'agricoltore 55enne Franco Severi. Sull'attività investigativa, coordinata dal procuratore capo Maria Teresa Cameli e dal sostituto Federica Messina, vige il massimo riserbo.

CADAVERE SENZA TESTA - Il giallo, il via delle indagini

E dalla Procura, al momento, non filtrati dettagli. A quanto appreso dall'agenzia di stampa Ansa, venerdì sono iniziati gli interrogatori dei sei fratelli della vittima. Ma gli inquirenti sono al lavoro anche per risalire ai contatti avuti dalla vittima e ai suoi eventuali spostamenti nei giorni precedenti alla morte. Continuano anche le ricerche per ritrovare la testa del cadavere, scomparsa nel nulla. Una circostanza che avvalora l'ipotesi che la morte dell'uomo non sia avvenuta nel luogo dove è stato trovato il corpo.

Per la ricerca sono stati utilizzati anche alcuni droni. Pare esclusa anche l'ipotesi che la testa sia stata staccata da animali. Sembrebbe infatti tranciata di netto, con un'arma bianca particolarmente affilata. Gli inquirenti avrebbero anche escluso che il decesso sia avvenuto all'interno della sua vicina abitazione, trovata chiusa e in ordine. La morte sarebbe avvenuta 48 ore prima del rinvenimento del cadavere, cioè lunedì scorso. Risposte su questi interrogativi che potranno arrivare dall'autopsia. Quella dell’omicidio sembrerebbe la pista più probabile.