Il sindaco Zattini agli alluvionati: "Il Comune vi è al fianco. Farò di tutto per tenere alta l'attenzione"

E' stata pubblicata nella pagina Facebook del sindaco Gian Luca Zattini l'immagine che vede la presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen con le piadine donate dal primo cittadino. Zattini ha sottolineato come il vertice bilaterale di mercoledì con la premier Giorgia Meloni abbia "elevato Forlì a punto di riferimento della ripartenza dopo l’alluvione. Europa, Governo, Regione e Comune hanno celebrato una comunione d’intenti importantissima, fatta di risorse concrete per ricostruire e mettere in sicurezza i territori".

"È maturata la consapevolezza, da parte di tutti, che Forlì è al centro dell’agenda europea e di governo, che le promesse sono state mantenute, che chi amministra ci ha messo la faccia e continua a mettercela e che i soldi – ulteriori – ci sono e verranno messi a terra con le tempistiche rigorose del Pnrr - rimarca Zattini -. A chi è stato alluvionato rinnovo la mia totale vicinanza, il mio più sincero rispetto e la promessa che farò di tutto per tenere alta l’attenzione sulla necessità di ristorare anche i beni mobili. A coloro che mercoledì hanno manifestato in piazza – 10, 100, 1000 che fossero – dico che hanno tutto il diritto di farlo e che il Comune di Forlì è e sarà sempre al fianco di chi ha vissuto il dramma dell’alluvione".