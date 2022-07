Gianluca, centista al Ruffilli: "Diplomarsi col massimo dei voti non è stata una passeggiata"

Tra i centisti dell'istituto professionale "Ruffilli" di Forlì c'è anche l'imolese Gianluca Manueli. Raccontando di sè, gli piace "molto, nel tempo libero, ascoltare musica mentre faccio sport, come per esempio quando gioco a calcio o mentre sono a fare un giro in bici o in skateboard oppure quando porto a fare una passeggiata il mio cane".

Come riassume il suo percorso al Ruffilli?

I miei cinque anni passati al Ruffilli mi hanno fatto crescere non solo fisicamente, ma anche come persona. Durante il mio percorso ho incontrato professori, che a parer mio hanno formato la mia classe molto bene, anche dal punto di vista lavorativo, lo dimostra il fatto che alcuni miei amici finiti gli esami hanno trovato subito lavoro presso gli stessi laboratori in cui avevano eseguito lo stage.

Che indirizzo ha scelto? Contento della decisione presa?

Scelsi di venire in questa scuola, poichè l'indirizzo odontotecnico era una sorta di esclusiva e girando i vari open day fu la materia che mi entusiasmò di più. In tutta sincerità alcune volte, soprattutto nell'ultimo periodo, rimugino su questa decisione e penso che mi sarebbe convenuto scegliere un liceo, non tanto perchè l'odontotecnica non mi piaccia, ma perchè in ottica futura mi avrebbe aiutato maggiormente, soprattutto per i test di ammissione dell'università.

Diplomarsi col massimo dei voti ha richiesto molto impegno?

Devo ammettere in tutta onestà che diplomarsi con il massimo dei voti non è stata una passeggiata, nonostante mi sia impegnato tutti e cinque gli anni. A me personalmente il raggiungimento di tale obiettivo è risultato nè troppo facile nè troppo complesso.

Come ha vissuto gli ultimi due anni condizionati dall'epidemia?

Gli ultimi due anni condizionati dall'epidemia li definirei particolari, poichè io da questa situazione sono riuscito, soprattutto negli anni passati ad ottenere dei vantaggi, perchè non dovendo prendere il treno per recarmi a scuola, avevo più tempo per studiare. Per il resto secondo me ha portato solo degli svantaggi.

Progetti per il futuro?

I miei progetti futuri su cui mi sto cercando di focalizzare in questo periodo sono due, ovvero superare il test di ingresso di odontoiatria e superare l'esame di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie sanitarie di Odontotecnico. Entrambi questi esami sono a settembre purtroppo, almeno però uno è all'inizio e l'altro alla fine del mese. Spero di riuscire a superare ambidue i test, sono preoccupato soprattutto per la prova dell'università, male che vada ci si riproverà.