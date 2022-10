Giro e pranzo in centro storico per Gianni Morandi insieme alla sua Anna: "Si mangia bene"

Ormai è una habitué della Romagna. E ogni volta che ne ha l'occasione ne approfitta per fare una passeggiata, con visite dalle città alla Riviera, alla scoperta delle eccellenze locali. E lunedì Gianni Morandi ha scelto come meta Forlì, dove già due anni fa si è fatto vedere per una blitz al Museo San Domenico, dove era ospitata la mostra dedicata al viaggio di Ulisse. Nell'immancabile scatto social su Facebook, l'"Eterno Ragazzo" si è fatto immortalare insieme alla sua Anna mentre pranzava in uno dei locali di quello che è stato ribattezzato come il polo enogastronomico del centro storico, vale a dire Piazza delle Erbe, precisamente all'Osteria del Mercato.

L'immagine ha raccolto oltre 1.800 commenti e più di 19mila like. "Mi fido di Gianni e la prima volta che sarò a Forlì cercherò questa osteria", scrive una fan. E non si è fatta attendere la risposta di Morandi: "Si mangia bene!". "Siete la coppia più bella del mondo sempre più innamorati e felici - scrive un'altra fan -. Complimenti a tutti e due in particolare ad Anna per la sua signorilità e raffinatezza". "Anna ti ringrazia. Un bacio", il messaggio del cantante. E dopo la pausa pranzo Gianni e Anna, con tanto di calice di vino, ne hanno approfittato per "un giro in centro" prima di rincasare. Decisamente una bella pubblicità per Forlì.

Per Morandi si tratta di un periodo particolarmente felice della sua grandiosa carriera. Dopo il primo posto nella serata delle cover e il gradino più basso del podio alla scorsa edizione del Festival di Sanremo, il 77enne è stato tra i protagonisti del "Jova Beach Party" dell'amico Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, oltre che in radio con "La Ola". Prima della tappa a Forlì, Morandi ha incontrato anche Amadeus per mettere le basi del prossimo Festival di Sanremo, che lo vedrà come co-conduttore. Un incontro immortalato anche questo su Facebook, con l'immagine che ha totalizzato un boom di like e commenti, a molti dei quali il cantante ha risposto come suo fare con la solita gentilezza.