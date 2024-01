Gianni Rodari e il 50esimo anniversario della sua visita a Forlì: tutto esaurito per il primo ciclo di eventi

Un salone comunale gremito ha fatto da cornice, sabato scorso, alla giornata celebrativa di Gianni Rodari, scrittore, pedagogista e giornalista italiano che nel 1974 trascorse tre giornate di studio e approfondimento a Forlì. In quell’occasione, Rodari poté conoscere e apprezzare il profilo innovativo dei servizi educativi forlivesi, riportandone poi il valore e l’inclusività in diversi suoi scritti.

"Quella di sabato è stata una giornata molto partecipata - spiega l’assessora alle Politiche Educative, Paola Casara - con tanti educatori ma anche molti cittadini. Il seminario organizzato in salone comunale è stato caratterizzato dall’alternarsi di interventi sulle politiche giovanili a riflessioni sull’attuale contesto storico-culturale, con un approfondimento importante sulle future sfide socio educative". Tantissime le famiglie e i bambini di tutte le età che hanno partecipato poi nel pomeriggio all’inaugurazione, presso la scuola elementare “Diego Fabbri”, della mostra itinerante sulla figura e la storia di Gianni Rodari e alle letture animate a cura di Giancarlo Giunchi.

"Rodari è stato un grande studioso, un giornalista e un uomo di straordinaria cultura - conclude l’assessora Casara -. Le sue opere hanno inaugurato una nuova era nell’universo della pedagogia. Attorno al concetto di creatività ha individuato il motore dei nostri giovani. Centinaia di insegnanti ed educatori, anche a livello locale, si sono formati sotto la sua guida. La sua eredità è qualcosa di incontestabile di cui Forlì è parte integrante e punto di riferimento per la comunità educante. È per questo motivo che le iniziative per ricordare il 50esimo anniversario della sua visita a Forlì proseguiranno anche nei prossimi mesi. Torneremo nelle scuole, a teatro e alla Fabbrica delle Candele con un programma di eventi e rassegne per celebrare l’uomo e l’educatore, il professionista e l’amico della città di Forlì".