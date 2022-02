Arrivano i Giardini dei Musei, si restringe la Ztl in centro con lo spostamento del varco con telecamera

Sono in arrivo cambiamenti alla viabilità nella zona del San Domenico, tra cui una riduzione della Zona a Traffico Limitato con l'eliminazione del varco con telecamera in via Theodoli, per intenderci quella che si trova tra la sala del San Giacomo e l'ex palazzo Enel. Non solo, verranno anche cambiati dei sensi unici di alcune strade che si immettono su via Theodoli. E' l'effetto dell'intervento per realizzare i Giardini dei Musei, con il passaggio da parcheggio ad area verde della parte scoperta di piazza Guido da Montefeltro.

Non essendoci più il parcheggio, la piazza non sarà più percorribile dalle auto per arrivare in via Andrelini ed uscire da lì dal centro storico. Le auto che quindi provengono da via Romanello e dal parcheggio di piazza Dante Alighieri, dovranno proseguire lungo via Theodoli, costeggiare l'oratorio di San Sebastiano, percorrere di via Pace Bombace e da qui immettersi in via Caterina Sforza. La rivoluzione scatterà già nei prossimi giorni, con la telecamera Ztl che sarà spostata all'imbocco di via Cobelli. “Il cantiere sta per essere avviato”, spiega l'assessore alla Viabilità Giuseppe Petetta. Per cui entro la fine di marzo, quando viene prevista l'inaugurazione dei nuovi Giardini, la modifica alla viabilità dovrà essere completata.

In questo modo verrà data risposta ad una petizione dei cittadini della zona del San Domenico che lamentavano scarsi controlli della polizia municipale dopo che era stato spento il varco con telecamera. Di fatto tutta quella zona di Ztl è diventata di libero transito, specialmente dai genitori che portano i figli nella scuola elementare Diego Fabbri, col risultato che i pochi parcheggi a strisce blu in Ztl vengono occupati non solo dai residenti e dagli autorizzati, ma da chiunque. “La telecamera, che evidentemente svolgeva la sua funzione – spiega l'assessore Petetta - sarà riposizionata dopo la ridefinizione della Ztl”.

Altra protesta, annosa, è quella della cancellazione degli stalli auto pubblici con l'eliminazione del grande parcheggio Montefeltro (dove rimane attiva l'area semi-interrata). L'amministrazione, garantisce Petetta, è già corsa ai ripari: “Durante tutti i lavori nella piazza è stata aperta alla sosta la parte sopra la Barcaccia, l'utilizzo è stato costantemente scarso: da poche auto a massimo qualche decina, a fronte di 60 posti disponibili”, sempre l'assessore. Ora quella parte della piazza tornerà chiusa tra qualche giorno per permettere l'agevole manovra dei mezzi per l'allestimento della grande mostra al San Domenico su Maddalena, oltre che restituire il grande spazio pedonale all'uscita del museo. “Inoltre il termine dei lavori dei giardini renderanno disponibili 31 nuovi posti auto in via Andrelini, mentre entro la fine dell'anno contiamo di completare il nuovo parcheggio in via Romanello, con altri 80 posti”.