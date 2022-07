Giardini della Resistenza, proseguono i lavori. E le siepi formeranno due labirinti

Proseguono i lavori di riqualificazione nei giardini pubblici di Piazzale della Vittoria. A fare il punto è il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, attraverso un post pubblicato su Facebook, elencando quanto è stato eseguito, a partire dalla messa in posa di nuove pavimentazioni in calcestre nella porzione dell'anello esterno. Inoltre, spiega il sindaco, si è provveduto alla "rimozione dei vecchi strati di asfalto lungo i camminamenti centrali, la zona d’ingresso e l’area del belvedere in vista della messa in posa di pavimentazione in conglomerato "albino" trasparente". Eì stata completata inoltre la "realizzazione di tutti i sottoservizi e in particolare lacanalizzazione e pozzetti per gli impianti di pubblica illuminazione, nuova rete fognaria, nuovi allacci per la video-sorveglianza, predisposizioni impiantistiche relative alla riqualificazione di tutte le fontane; la riqualificazione delle canalette ottocentesche in sasso e delle canalette novecentesche in sasso misto porfido secondo i disegni originari".

Nel frattempo si sta provvedendo "al restauro e riqualificazione delle murature ottocentesche, della fontana, delle due fontanelle laterali e del belvedere". Tra la fine dell’estate e l'inizio del prossimo autunno, invece, si procederà al "completamento dei lavori di restauro e riqualificazione della fontana con l'attivazione di giochi d'acqua; al completamento delle pavimentazioni con la posa del conglomerato "albino"; all' installazione di 51 corpi illuminanti; e alla riqualificazione delle aiuole centrali con la messa a dimora di tutte le siepi di bordura". Ma non solo. Si procederà anche "alle potature e rifacimento dei manti erbosi con l’utilizzo di prato a rotoli; alla realizzazione dell'impianto d'irrigazione, alla messa a dimora di nuovi arbusti, nuove alberature e realizzazione di due labirinti formati da siepi nella zona della montagnola". Da Zattini, infine, un ringraziamento "a tutti i tecnici del Comune, alle ditte affidatarie dei lavori e a ogni persona impegnata nella realizzazione di questo bellissimo progetto".