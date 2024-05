Villa Saffi, il giardino riapre al pubblico dopo i lavori di riqualificazione. Parte il recupero del patrimonio storico

Il giardino della Casa Museo Villa Saffi, monumento che fa parte del circuito delle “Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna”, torna ad aprirsi al pubblico dopo i lavori di riqualificazione. L'Amministrazione Comunale di Forlì da anni si è attivata per il suo pieno recupero sia sul versante del giardino, sia su quello dell'edificio e del patrimonio in esso conservato. Dopo il crollo di parte dei solai nel 2017, sono conclusi gli interventi di recupero strutturale della residenza storica. Ciò ha permesso di iniziare la mappatura delle criticità del mobilio storico e della biblioteca, mappatura utile a intraprendere la successiva campagna di restauro al termine della quale la villa tornerà ad essere fruibile. Riqualificato anche il giardino attraverso una specifica manutenzione del verde, una nuova illuminazione dedicata e il recupero dei cancelli storici. E' stata inoltre realizzata un'area di parcheggio su Via M. Casadio dalla quale si accede a piedi, in sicurezza, alla villa. L'apertura del giardino al pubblico è prevista tutte le domeniche dalle 16 alle 19 a partire da domenica 16 giugno (per informazioni: Servizio Cultura e Turismo: Unità Musei 0543.712627; Ufficio Turismo IAT-HUB 0543.712362).

