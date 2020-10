Giardino dei Giusti, individuata una possibile area anche a Forlì

È stata promossa venerdì scorso, in occasione della messa in scena a Vecchiazzano dello spettacolo su Annalena Tonelli a cura della ‘Compagnia quelli della Via’, l’idea di istituire a Forlì il Giardino dei Giusti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Faremo nostra la proposta di Andrea Saletti, nipote di Annalena Tonelli e ci attiveremo, già a partire delle prossime settimane, per realizzare anche nel nostro Comune un Giardino dei Giusti – dichiara l’Assessore al welfare Rosaria Tassinari – il messaggio di pace e solidarietà di Annalena Tonelli, frutto della sua vita e delle sue opere, non può che guidarci nel percorso di Amministratori. In una società consumistica, nichilista e spesso anche smarrita, Annalena ci riporta all’essenziale: la vicinanza a tutte le persone, in particolare a chi ha bisogno, a chi è in difficoltà e a chi è vinto dalla solitudine. In un mondo sempre più orientato alla ricerca del denaro e del potere, a discapito del valore della persona umana e della comunità civile, Annalena ci richiama alla fratellanza e al perseguimento del bene comune".