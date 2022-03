Tolto il cemento, arrivano subito socialità e giovani davanti ai luoghi della cultura: nuovo volto per il Giardino dei Musei

Appena tornato il verde, i cittadini si sono riappropriati di uno spazio in centro prima solo appannaggio delle auto. Con l'arrivo del sole e il movimento di persone innescato dalla mostra su Maddalena appena aperta al San Domenico, la città di Forlì ha assunto un insolito scorcio nord europeo, con molti giovani stesi sull'erba davanti al luoghi della cultura, intenti ad assaporare i primi raggi di sole che scaldano il viso.

E' la scena che si è vista per tutto il weekend al nuovo Giardino dei Musei, in particolare sabato quando il cielo si è presentato terso. Sono bastati quindi pochi giorni dall'apertura del nuovo giardino per vedere un'area del centro prima esclusivamente dedicata alla sosta delle auto e del tutto aliena allo stazionamento in compagnia delle persone (anche a causa dei grandi blocchi di cemento che non permettevano altro se non appunto il parcheggio delle auto), con un'animazione del tutto diversa. Resta, intanto, il nodo da risolvere su quale deve essere la fruizione dell'area verde, dal momento che il Comune per ora si è raccomandato di non calpestare l'erba (stesa di recente con grandi rotoli), ma nel contempo non ha arredato gli spazi con aiuole, decorazioni e arredi che scoraggino un uso tipico di un parco.

Da mettere a punto anche il sistema di irrigazione, che attinge direttamente da due pozzi costruiti sul posto e non dalla rete idrica civile. Alcuni cittadini, infatti, hanno lamentato lo spreco di acqua del sistema di irrigazione che “innaffia” anche l'adiacente parcheggio, rendendo meno fruibile il vialetto pedonale di attraversamento del nuovo Giardino dei Musei.