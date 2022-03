Giardino dei Musei, secondo progetto da 500mila euro per recuperare un'altra parte di verde

Chiuso, dopo non poche vicissitudini burocratiche, l'intervento maggiore di realizzazione del Giardino dei Musei, si guarda ora agli interventi futuri, dato che l'assetto dell'area non è affatto completato. Resta infatti da mettere a posto una porzione rimasta fuori dal precedente intervento. Si tratta di una striscia di verde e pista pedonale che corre lungo il nuovo giardino sul lato dell'Archivio notarile distrettuale e del retro del comando della Guardia di Finanza. Questa parte della piazza-giardino si presenta ancora con le caratteristiche del precedente parcheggio (molto cemento a vista e aspre angolature). Si unisce a questo intervento anche la riqualificazione del giardinetto dove si trova la statua di Padre Pio, di fronte alla vescovado fino al parcheggio di piazza Dante.

“Anche in questo caso si stima la riduzione della superficie pavimentata, con un recupero di circa 500 mq di suolo permeabile”, spiega l'assessore ai Lavori pubblici Vittorio Cicognani. Il progetto preliminare, approvato dalla giunta lo scorso 16 marzo, avrà un costo, secondo le prime e sommarie stime, di circa 500mila euro. Nello stesso progetto è prevista anche la rinaturalizzazione del sagrato dell'ex chiesa di San Giacomo. L'idea, insomma, è di creare continuità con il nuovo 'volto verde' della piazza.

Il tutto in vista del progetto più consistente, che essendo finanziato in parte col Pnrr dovrà vedere la luce entro il 2026, vale a dire l'ampliamento del museo San Domenico, con la costruzione del quarto lato di chiusura del secondo chiostro. In quest'ultimo caso è in corso la progettazione definitiva per un quadro economico totale di 11,6 milioni di euro, di cui 4,5 finanziati col Pnrr. Tale intervento porterà 4.690 metri quadri in più al San Domenico, che attualmente consta di superfici per 9.330 mq tra museo ed ex chiesa di San Giacomo. Circa tremila metri quadri andranno agli spazi espositivi, mentre il restante ai servizi, tra cui un bar-ristorante a uso del museo. "Vorremmo fare di questi locali del San Domenico, assieme all'oratorio di San Sebastiano e al Santarelli, un'area San (giocando è la sillaba iniziale dei tre contenitori culturali, ndr), vale a dire degli 'Spazi artistici nuovi'".