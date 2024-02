Gilet gialli "ambientali" all'opera a Villanova per liberare dai rifiuti il fossato di scolo in viale Bologna

Gilet gialli "ambientali" del Wwf e Taaf insieme per una giornata ecologica. Sabato pomeriggio, alle 14, è organizzata una giornata di raccolta rifiuti abbandonati con ritrovo in via Rio Becca 2, a Villanova, nel parcheggio del magazzino commerciale. L'intento, comunica il volontario Maurizio Naldi, "è di pulire il fossato di scolo adiacente viale Bologna che va da via Rio Becca al semaforo dell’Electrolux, importante per la regimazione delle acquee del territorio ed ora in condizioni di stato di abbandono totale dove la grande vegetazione e soprattutto la presenza di molti rifiuti abbandonati lo rendono in condizioni di degrado ambientale notevole".

"Essendo un fossato di collegamento fra centro abitato e terreni agricoli si rende necessario una sua bonifica considerando che c'è nelle vicinanze il fiume - continua Naldi -. Si cercherà di recuperare con contenitori dedicati la plastica e la carta in buone condizioni e il vetro che verranno consegnati ad Alea che interverrà alle 17 con un suo mezzo. Così anche l’indifferenziata messa in sacchi verrà ritirata".

"Chi vuol partecipare è ben accetto - prosegue Naldi -. Occorre portare guanti e gilet giallo. I nostri interventi, quando possiamo come volontari, sono volti a dare un contributo fattivo alla nostra città, proprio perché vogliamo che sia più presentabile, pulita, andiamo con i nostri semplici mezzi dove vi è necessità". "Tenere pulito serve, aiuta le nuove generazioni a crescere con rispetto verso il territorio e i beni comuni, anche la scuola ha un ruolo importante insegnando il rispetto dei beni comuni", conclude Naldi.