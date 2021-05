La gioco-libreria celebra il decennale: "Un luogo di crescita. Ci mancano i laboratori"

"Ci mancano i laboratori e le feste di compleanno con i bambini, ma siamo fiduciose per il futuro". Venerdi 21 maggio la giocattoleria e libreria per bambini Momini festeggerà il decimo anniversario di attività. Aperta nel 2011 in centro storico, si è poi trasferita in via Pelacano nel 2019 in uno spazio più ampio a prova di laboratori ed incontri. "Desideravamo tanto fare una grande festa con giochi e laboratori, ma la situazione attuale non lo consente, quindi abbiamo pensato ad un modo alternativo per festeggiare - spiegano le titolari Rosita Gottardo e Maya Beretta -. Nei 10 giorni precedenti l'anniversario, i primi 10 clienti di ogni giorno riceveranno un regalo che in qualche modo racconta le tante sfaccettature di Momini".

"Questo anniversario rappresenta un importante traguardo reso possibile dal rapporto di fiducia che negli anni si è instaurato con i clienti e con i bambini che sono cresciuti con i nostri giocattoli, i nostri libri, i prodotti tessili che realizziamo internamente e i nostri laboratori - proseguono le titolari -. Momini, infatti, è molto più di un negozio, è un luogo di crescita dove offriamo prodotti e, anche grazie all'attività della nostra associazione culturale, spunti educativi. Il trasferimento in via Pelacano, due anni fa, in uno spazio più grande facilmente raggiungibile dalle famiglie ci ha consentito di affrontare al meglio anche questo ultimo difficile anno. Purtroppo ci mancano i laboratori e le feste di compleanno con i bambini, ma siamo fiduciose per il futuro, abbiamo ancora tanti anni di attività davanti a noi".