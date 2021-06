Giochi, bacheche, una fontanella e nuova illuminazione: novità al parco di Spinello

Continuano le migliorie nel nuovo parco pubblico di Spinello, collocato nel pieno centro della frazione tra la vecchia chiesa e l'area feste Pro Loco: dopo la piantumazione di alberi, avvenuta nello scorso mese di dicembre grazie all'iniziativa di Associazione Soffi di Terra Aps in collaborazione con Consulta di Spinello e Pro Loco Spinello, ora l'area si arricchisce con una serie di nuovi arredi. In particolare, nel parco pubblico sono stati installati nuovi giochi per bambini, alcune bacheche, una fontanella e presto verrà incrementata l’illuminazione: un vero e proprio restyling per l'area, dove si trovano già una quarantina di piante di vario genere, adottate da altrettanti bambini che ne seguiranno la crescita, curandole.

"Spinello è una delle principali frazioni di Santa Sofia, in cui vivono diverse famiglie con bambini - commenta il prosindaco Goffredo Pini -: il parco è, quindi, un luogo di ritrovo per l'intero corso dell'anno ma in estate, con l'arrivo di chi viene a trascorrere le vacanze quassù, diventa ancor più frequentato da grandi e piccini. Per questo, è importante renderlo sempre più accogliente. Un ringraziamento speciale va a tutti i volontari che hanno prestato il loro tempo per eseguire tanti lavori di manutenzione, ritrovandosi ogni sera al parco, e all'associazione Pro Loco Spinello che ha deciso di investire nell'acquisto di giochi adatti ai bambini più piccoli".

"Scegliere di vivere in montagna non è sempre comodo, lo sappiamo bene, e per questo da sempre ci impegniamo per garantire un alto livello di servizi ai cittadini - dice il sindaco di Santa Sofia Daniele Valbonesi -. Parallelamente, la qualità della vita si misura anche dalle piccole cose: la disponibilità di spazi all'aria aperta è una di queste, e mai come negli ultimi mesi abbiamo capito quanto sia importante potere godere del privilegio di vivere a contatto con la natura. Ecco, il piccolo parco di Spinello, rinnovato, offre un'ulteriore opportunità di trascorrere momenti spensierati all'aperto".