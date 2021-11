Giochi d'acqua, ma anche spazi per gli eventi: "Piazza Colitto tornerà ad essere il centro di Fratta"

In parte sarà pedonale. E ci saranno anche delle vasche d'acqua, per celebrare la presenza del vicino stabilimento termale, ma anche più spazi per eventi. Svelato giovedì sera al Grand Hotel di Terme Fratta, si è tenuto l’incontro pubblico di presentazione dei prossimi lavori di Rigenerazione di Piazza Adelio Colitto, intervento compreso nella strategia di rigenerazione urbana cofinanziata dalla Regione Emilia Romagna. Il progetto è stato illustrato alla cittadinanza dai tecnici incaricati della progettazione architettonica e dal Capo Settore Lavori Pubblici, ingegner Barbara Dall’Agata, e dal Capo Settore Urbanistica, architetto Tecla Mambelli, alla presenza della sindaco Gessica Allegni, deassessore ai Lavori Pubblici Filippo Scogli, del presidente del Consiglio comunale, Wilma Giorgetti.

"La realizzazione di Piazza Colitto restituirà alla comunità di Fratta Terme il centro di aggregazione, riorganizzando in modo più funzionale lo stesso numero di posti auto. Infatti la piazza sarà attrezzata con sedute, opere di arredo urbano, giochi d’acqua, aree verdi fruibili come spazio di gioco e percorsi pedonali con l’obiettivo di rilanciare le attività economiche presenti nel centro di Fratta Terme - spiega Scogli -. La prima azione del progetto consiste nel nuovo disegno delle aree di parcheggio che sono state accorpate e razionalizzate. Il numero degli stalli è rimasto inalterato con il risultato di ottenere però uno spazio libero da poter dedicare alla realizzazione della nuova piazza. La nuova distribuzione dei parcheggi restituisce alla città un ampio spazio in grado di trasformarsi nel vero centro del paese.”

"Parte della piazza sarà pedonale e modellata realizzando un sistema di terrazze. In particolare tre terrazze rialzate frammentano lo spazio creando una serie di spazi in cui poter passeggiare o sedersi all’ombra degli alberi - prosegue il primo cittadino -. La piazza è progettata in modo flessibile per aumentare lo spazio pedonale in occasione di determinati eventi. Elemento caratterizzante saranno le vasche d’acqua, che rimandano alla presenza del Rio Salso e delle acque termali del vicino stabilimento storico. Ci auguriamo che la piazza di Fratta Terme torni ad essere il centro della frazione e possa essere pronta ad accogliere eventi, spettacoli e manifestazioni al più presto.”