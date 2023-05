Giochi, laboratori e compiti: alla Cava sostegno alle famiglie colpite dall'alluvione

La Polisportiva Cava Ginnastica a partire da venerdì scorso, in collaborazione con il Comitato di Quartiere Cava-Villanova e le maestre della scuola primaria Livio Tempesta, organizza ogni mattina ed ogni pomeriggio nella sede del quartiere Cava-Villanova attività ludico-motorie, giochi per i bambini, aiuto compiti, laboratori manuali e tanto altro.

Il servizio è completamente gratuito e gestito dallo staff della Polisportiva Cava Ginnastica al fine di consentire alle famiglie di avere un posto sicuro dove accompagnare i bambini fintanto che le scuole sono chiuse e le attività pomeridiane sono sospese e far fronte all'emergenza di ripristino della situazione nelle proprie abitazioni o negli esercizi commerciali. I locali della sede del quartiere Cava-Villanova si trovano in via Sillaro 42, Forlì (zona Cava).

Il servizio è attivo dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Il progetto “Pol Cava per la Cava”, ormai attivo da diversi giorni, raccoglie circa 60 bambini alla mattina e 60 al pomeriggio e sta riscuotendo un grande successo: un crescendo continuo di bambini e ragazzi che con la loro positività stanno portando una ventata di aria fresca a uno dei quartieri più colpiti dall’alluvione. La Polisportiva Cava Ginnastica si è subito attivata per dare un contributo concreto: "uniti ce la faremo".