Gioco e dipendenze: alla Casa della Salute di Forlimpopoli apre lo sportello Slot per giocatori e familiari

Da martedì sarà attivo alla Casa della Salute di Forlimpopoli, in via Duca D'Aosta 33, lo sportello "Slot - spazio d'ascolto per giocatori d'azzardo e familiari". Sarà gestito da una psicologa e sarà possibile accedere successivamente ad una consulenza legale per eventuali problematiche di sovraindebitamento. L'accesso è gratuito e lo sportello osserverà i seguenti orari: il martedì, dalle 11 alle 13 e il giovedì, dalle 15 alle 17. Il servizio è gestito dalla Cooperativa Open Group in collaborazione con il personale del Servizio Dipendenze Patologiche di Forlì.

"Con l'attivazione dello sportello Slot sul territorio forlivese - spiega Michele Sanza, direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche di Forlì-Cesena e direttore dell'Unità operativa Dipendenze Patologiche Forlì-Cesena - andiamo ad offrire un nuovo servizio per i cittadini che presentano problematiche correlate al disturbo da gioco d'azzardo. E' molto importante perché è un servizio di prossimità, che aumenta la nostra capacità di contatto con i cittadini. Le persone ed i familiari potranno rivolgersi allo sportello e saranno accompagnate, quando vi sarà necessità di farlo, ai servizi sanitari che si occupano della cura e della presa in carico".