Il gioco di società "Forum Livii" diventa realtà grazie a 200 donatori: la storia di Forlì finirà anche nelle scuole

Il gioco "Forum Livii" diventa realtà. Grazie al sostegno di oltre 200 donatori, del Comune e della Fondazione Carisp, il gioco da tavolo sulla storia e il folklore di Forlì e della Romagna sarà messo in produzione. Restano ancora pochi giorni per prenotare, sulla piattaforma ideaginger.it, una copia del gioco da tavolo Forum Livii, la fantastica avventura che insegna, giocando, la storia e il folklore di Forlì e della Romagna. La raccolta fondi per la realizzazione del gioco - ideato dal forlivese Simone Valmori e proposto, senza scopo di lucro, in collaborazione con l’associazione culturale “L’agenda filosofica” - ha ricevuto un caloroso contributo da parte dei forlivesi che lo hanno preordinato assicurando, fin dalle prime settimane, il raggiungimento dell’obiettivo della campagna fissato a 8.000 euro.

Obiettivo ora abbondantemente superato (siamo a circa 25.500 euro, con oltre 200 donatori) grazie anche all’importante contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e del Comune di Forlì che ha riconosciuto il valore formativo di Forum Livii e, in un ottica di sviluppo dell’educazione civica nelle scuole, ha acquistato 150 scatole del gioco che verranno distribuite in quarta e quinta elementare e dalla prima alla terza media delle scuole cittadine.

“La proposta di Forum Livii - dice Paola Casara, assessore ai Servizi educativi, scuola e formazione del Comune di Forlì - ci è piaciuta molto perché è un modo semplice ed efficace per avvicinare bambini e ragazzi alla conoscenza della loro città e di un territorio più ampio come la Romagna. Prima di acquistarlo abbiamo fatto anche un incontro con i dirigenti scolastici per verificare con loro che lo strumento fosse valido e ci fosse interesse. Il gioco sarà distribuito non solo nelle scuole ma anche nei centri educativi e nelle biblioteche. Molto importante è anche il fatto che i promotori metteranno a disposizione un educatore ludico che spiegherà ai ragazzi la filosofia e il funzionamento di Forum Livii. Un aspetto che ci pare inedito e significativo per la riuscita dell’iniziativa”.

“Siamo contenti e pieni di gratitudine verso i forlivesi che ci hanno dato una grossa mano in questa avventura - dice Valmori -. Il sostegno delle istituzioni, e di alcune aziende cittadine che ci hanno già contattati per dare il loro contributo, ci rende ancora più orgogliosi del lavoro fatto. La speranza è quella di riuscire a mettere in distribuzione le prime 1000 copie del gioco in tempo per Natale ed è già in programma un evento di presentazione che sarà anche un momento pubblico per ringraziare tutti i donatori per l’entusiasmo tributato all’iniziativa”. Ci sono ancora diversi giorni per contribuire e ricevere il gioco non appena stampato. La campagna di raccolta fondi si chiuderà ufficialmente il 13 settembre 2022.