C'è chi lo vuole mandare ai parenti in America e chi lo chiede nelle scuole: in tanti interessati al gioco di società "Forum Livii"

Sta suscitando curiosità e interesse il gioco da tavolo Forum Livii, un’epica avventura tra storia e folklore romagnolo in cui a contendersi la torre soprannominata “Il Paradiso” sono 60 tra i più illustri personaggi storici locali di tutti i tempi, da Caterina Sforza a Pino III Ordelaffi, da Livio Salinatore a Pellegrino Artusi. Per realizzare il gioco, nelle scorse settimane è stata lanciata una raccolta fondi sulla piattaforma Ideaginger.it e la risposta dei forlivesi è stata sorprendente. In meno di due settimane sono oltre 100 coloro che hanno dato il proprio contributo alla realizzazione delle prime 800 scatole, preordinando una copia del gioco dalla Base alla Delux Edition. “Siamo molto contenti e stiamo sentendo forte l’interessamento e il sostegno dei forlivesi”, dice Simone Valmori, autore del gioco che sarà prodotto senza scopo di lucro dall’associazione culturale L’Agenda Filosofica.

Per farsi un’idea, basta leggere i commenti sul sito della campagna: c’è chi ha già immaginato di inviare "Forum Livii" ai parenti di New York, chi vorrebbe un gioco simile per ogni città della Romagna, chi ne suggerisce una versione ambientata nel Risorgimento forlivese e chi lo apprezza come utile alternativa ai dispositivi elettronici per giovani e giovanissimi. Attraverso le competenze di educatori ludici ed esperti di giochi di ruolo e in scatola come Fabio Bianchetti, Forum Livii si propone anche come strumento educativo e didattico per le scuole: un modo per far conoscere storie, personaggi, leggende e forlkore di Romagna nel modo più bello e leggero che ci sia, giocando in compagnia.

“La filosofia è conoscenza e divulgare attraverso il gioco la storia dei nostri luoghi rispecchia chiaramente lo scopo della nostra associazione – dice Alberto Donati, presidente di Agenda Filosofica, che ogni anno, con il festival “Filosofia sotto le stelle”, porta a Cervia i principali filosofi italiani -. In questo gioco c’è il contributo di tante persone animate dalla volontà e dalla necessità di valorizzare un grande patrimonio di sapere e di metterlo a disposizione di tutte le generazioni in un momento in cui conoscere è sempre più importante per interpretare la realtà che ci circonda”.

“La campagna di raccolta fondi continua ed è importante aderire ora per permetterci di realizzare il gioco nei tempi e nei modi giusti, insomma più siamo e più sarà una bella avventura per tutti” chiude Valmori.

Qui per sostenere il progetto