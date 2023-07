Giorgia, maturità con lode al Classico: "Cinque anni impegnativi e stimolanti. I prof mi hanno aiutato a crescere"

Giorgia Forlani è tra le studentesse del Classico che hanno concluso la maturità con lode. Si definisce "un’adolescente curiosa e sognatrice. Ho avuto un ottimo rapporto con la scuola sin da bambina, o meglio con lo studio, in quanto l’ho sempre considerato un’arma potente contro la sempre crescente superficialità di questo mondo".

Cosa ha provato l’ultima volta che ha varcato la porta del Classico?

"Indubbiamente un forte senso di libertà, dato dal vedere un percorso lungo e impegnativo concludersi, ma allo stesso tempo mi ha pervaso una pungente nostalgia nei confronti di quei cinque anni che mi hanno regalato soddisfazioni, amicizie, ma soprattutto passioni che spero potranno accompagnarmi ancora a lungo".

Perché ha scelto l’indirizzo linguistico?

"L’idea di conoscere più lingue straniere e di poter entrare in contatto con diverse culture è stata nei miei interessi sin dai tempi delle medie. Inoltre credo che la possibilità di padroneggiare più lingue risulti estremamente vantaggiosa in un mondo globalizzato come quello di oggi sia da un punto di vista strettamente professionale e lavorativo che personale".

Come definisce il suo percorso?

"È stato un percorso stimolante, che mi ha permesso di conoscere meglio quelli che sono i miei veri interessi e le mie passioni. Allo stesso tempo però non posso omettere che siano stati cinque anni impegnativi, nel corso dei quali ci sono stati anche momenti di sconforto e di fragilità personale, che però, anche grazie al confronto con i miei professori, mi hanno aiutato a crescere. Ciò nonostante porterò nel mio cuore il ricordo nostalgico del liceo, che mi ha saputo regalare indimenticabili soddisfazioni".

Si aspettava la lode?

"Sono entrata all’esame con il massimo dei crediti, non potevo di certo aspettarmela, in quanto la mia performance il giorno dell’esame era imprevedibile, ma ci speravo fortemente".

Che ricordo porterà della sua classe?

"Sicuramente il ricordo felice di una classe, che, seppur non sia mai stata troppo unita, ha saputo tenersi la mano nei momenti di difficoltà e supportarsi quando ce n’era la necessità".

Proseguirà con gli studi?

"Si, sono iscritta alla facoltà di “Lingue e tecnologie per la mediazione interculturale” presso il campus di Forlì, dove spero di portare avanti la mia passione per le lingue e un giorno, di raccoglierne i frutti".