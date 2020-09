Il Comune di Forlì ha il nuovo segretario generale: è Giorgio Musso

Nuovo segretario generale per il Comune di Forlì. A conclusione di un percorso selettivo che ha visto tredici candidati è stato individuato in Giorgio Musso, attuale segretario della città di Biella, incarico che ricopre dall'ottobre del 2019. Lo stesso prenderà servizio il giorno 16 ottobre. A Russo è stato affidato anche l'incarico di direttore generale dell'ente. Dopo le dimissioni dello scorso febbraio dell'ex segretario generale Luca Canessa, insediatosi quattro mesi prima, è subentrato temporaneamente il vice Michele Pini. Venerdì mattina il sindaco Gian Luca Zattini ha firmato il decreto di nomina.

Musso, laureato in Scienze Politiche, ha alle spalle una lunga carriera come segretario comunale, in servizio dal 1989. Vanta una lunga esperienza anche come amministratore locale: per 39 anni ha ricoperto vari incarichi da consigliere comunale a vice presidente della Provincia di Asti. E’ stato per 20 anni sindaco di Castelnuovo Don Bosco, suo paese di residenza. Prima di Biella, ha ricoperto l'incarico di segretario generale a Nuoro (per quattro mesi) e nei comuni di Corsico (Milano) e Omegna (Verbania).