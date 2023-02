Giornalismo, sport e letteratura: lo scrittore Carlo Cavicchi si racconta a "Salotto blu"

È Carlo Cavicchi, ex direttore di "Auto Sprint" e di "Quattro Ruote", l'ospite che sarà intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva che andrà in onda lunedì alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre. Nei giorni scorsi è stata diffusa dalle agenzie la notizia ufficiale che Cavicchi, con il suo romanzo "Vendeva anacardi", edito da "Minerva, è stato inserito quest'anno nel lotto dei possibili vincitori del "Premio Strega", il più celebre concorso letterario italiano. Giornalismo, sport e letteratura saranno gli argomenti della conversazione di lunedì.