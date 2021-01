Giornalista forlivese minacciata di morte, messaggi di solidarietà: "Continua crescita dell'imbarbarimento sociale"

Ancora un grave episodio che ha come vittima un giornalista. La forlivese Vanna Ugolini, responsabile della redazione de "Il Messaggero" di Terni, è stata minacciata di morte in relazione ad una notizia, sia web che cartacea, riferita alla morte di un giovane avvenuta in una località della provincia di Terni. "Le gravi minacce sono state inviate alla redazione e personalmente alla sua responsabile - informa il direttivo dell'Associazione Stampa Forlì-Cesena, rappresentato da Davide Buratti, Emanuele Chesi, Ennio Gelosi, Francesca Leoni e Mario Proli -. Comportamento che ha indotto i carabinieri a mettere sotto sorveglianza l'abitazione della giornalista".

"Preoccupa il fatto singolo, ma, in generale, la continua crescita dell'imbarbarimento sociale. Nell’ordinamento giuridico esistono modi e forme per contestare quanto sostenuto in un servizio giornalistico - viene rimarcato -. Ma la minaccia non è contemplata e non può essere giustificata. E’ un reato penale tanto più grave perché punta anche a limitare la libertà di espressione del giornalista e, quindi, il diritto di cronaca, valore di indiscutibile importanza".

“Nell'ordinamento giuridico e in quello più specificatamente attinente alla nostra professione - sostiene il presidente dell'Ordine dei Giornalisti dell'Umbria, Roberto Conticelli - esistono modi e forme per contestare quanto sostenuto in un servizio giornalistico, ma la minaccia non è certo prevista. Tale forma infatti costituisce reato, tanto più grave perché capace, nella sua dinamica individuale, di limitare la libertà di espressione del giornalista e quindi, in senso più generale, il diritto di cronaca, valore che appartiene alla collettività. Auspichiamo che le forze dell'ordine, alle quali va il nostro grazie per la sollecitudine con cui hanno reagito alle minacce verso la redazione e la giornalista, riescano a ricostruire la vicenda nei suoi eventuali profili anche penali".

Alla redazione de Il Messaggero e alla collega Ugolini la solidarietà dell'Ordine dei Giornalisti, del direttivo dell'Associazione Stampa Forlì-Cesena e anche da parte della redazione di ForlìToday.