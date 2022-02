Giornalisti scientifici e sanitari al Campus di Forlì: tanti approfondimenti al seminario dell'Ugis

Si è concluso mercoledì il seminario di formazione dell'Unione Giornalisti Italiani Scientifici, “Le novità della deontologia: l’informazione scientifica e sanitaria, tra innovazioni e ricerca durante pandemia”, che si è svolto al Campus di Forlì. L'iniziativa formativa è seguita alle due visite tecniche di martedì su innovazioni e ricerche a realtà eccellenti della Romagna: un tour medico-sanitario (a Cesena, Laboratori di Microbiologia di Pievesestina e Banca della cute dell’Emilia Romagna – Ausl Romagna, visita con la collaborazione di Dimes Università di Bologna) ed un tour per conoscere le novità del Polo Tecnologico Aeronautico e Spaziale che parte dall’ Aeroporto Ridolfi a Forlì, al Training Centre Enav (società che gestisce il traffico aereo civile in Italia) – Scuola di Formazione Controllori del traffico aereo, Università di Bologna – Ciri Aerospaziale, per finire a Predappio con Università di Bologna - Gallerie del vento Ex Caproni Progetto Ciclope.

Dopo l'introduzione del presidente Unione Giornalisti Italiani Scientifici Giovanni Caprara, sono seguiti i saluti di Giovanni Molari, Rettore dell’Università di Bologna; Emanuele Menegatti, presidente Campus Universitario di Forlì; Mattia Altini, direttore sanitario Ausl Romagna; Lucia Magnani, Ceo di Long Life Formula; Giuseppe Silvestrini, presidente di Forlì Airport; e Gian Luca Zattini, sindaco di Forlì. Il seminario è parte della prima iniziativa del Gruppo Ugis “Salute e Lavoro”, coordinato da Giorgio Pacifici (membro consiglio direttivo Ugis e giornalista Rai). Hanno relazionato Caprara con "Comunicare la scienza: dalla sfida del Manifesto di Piacenza alle necessità dell’informazione durante la pandemia"; Giovanni Rossi (già presidente dell’Ordine dei Giornalisti e Fondazione Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna) con "La corretta informazione scientifica e sanitaria: l’evoluzione dell’articolo 6 del Testo Unico"; Gianandrea Pasquinelli (direttore del Dipartimento Dimes - Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale dell’Università di Bologna) con Reputazione e buona scienza, una sfida pandemica; Vittorio Sambri (direttore dell'Unità operatore di microbiologia dell’Ausl Romagna e professore di microbiologia Dimese Università di Bologna) con "Pandemia da Sars Cov-2 ed epidemia di Virologi: una prospettiva di laboratorio"; Claudio Vicini (direttore Dipartimento Testa-Collo Ausl Romagna e professore di otorinolaringoriatria alle Università di Bologna e Ferrara) con "Se sei malato ti guarirò, se non potrò guarirti ti curerò, se non potrò curarti ti...informerò". Conclusioni sugli scenari contemporanei di Fabrizio S. Bovi (coordinatore gruppo Ugis Scienze Aeronautiche).

Hanno moderato Tiziana Rambelli socia Ugis e membro Gruppo Ugis Salute e Lavoro e Nadia Grillo, vicepresidente Ugis - Unione Giornalisti Italiani Scientifici. L’antidoto contro la falsa informazione è una corretta comunicazione della cultura scientifica. Una riflessione in corso da tempo e una sfida necessaria sulla formazione deontologica nell’informazione scientifica e sanitaria in cui Ugis – Unione Giornalisti Italiani Scientifici si impegna da tempo con Fondazione dell’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia Romagna, dando un contributo all’evoluzione del percorso deontologico per una professionalità responsabile dei giornalisti. Il progetto è stato realizzato grazie patrocinio di Terme di Castrocaro Long Life Formula (Lucia Magnani Health Clinic – Grand Hotel Castrocaro) della holding GVM Care&Research e Fa - Forlì Airport che hanno sostenuto l’iniziativa, e con la collaborazione di Dipartimento Dimes Università di Bologna, AUSL Romagna, Training Centre Enav, Comune di Forlì, Fondazione Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna, Fast - Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche, Associazione Stampa Forlì’-Cesena, Ethosjob – Human Caring.