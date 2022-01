Forlì non dimentica la Shoah: medaglia d'onore ai deportati nei lager nazisti

Giovedì Forlì ha celebrato il “Giorno della Memoria”, giornata istituzionale della Repubblica italiana in concomitanza con la data che ricorda lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. Anche per questo anniversario il Comune di Forlì ha organizzato al Parco Resistenza, viale Spazzoli, una cerimonia che ha visto il sindaco Gian Luca Zattini deporre una corona commemorativa al Monumento ai Caduti nei lager nazisti e in tutte le prigionie. A rendere gli onori un picchetto militare del distaccamento del 66esimo Reggimento Fanteria Aeromobile “Trieste”.

Nell’occasione inoltre il prefetto di Forlì-Cesena Antonio Corona ha consegnato le medaglie d'onore ai cittadini italiani deportati e internati nei lagher nazisti, riconosciute dalla Repubblica italiana come "risarcimento sopratutto morale per il sacrificio dei propri cittadini". La medaglia è stata conferita ad Emilio Bagnolini, Attilio Battistini, Giovanni Cicognani, Devarghese Fabbri, Agostino Lombardini, Luigi Lombardini, Sesto Lombardini, Silvio Mazzotti, Terzo Monatanari e Gino Mini.