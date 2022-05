Giornata contro l'omotransfobia, Bertinoro contro ogni tipo di discriminazione: incontro con i bimbi delle medie

Martedì, in occasione della giornata internazionale contro omo, bi, lesbo e trans-fobia, si è tenuto un incontro rivolto alle ragazze e ai ragazzi delle classi di seconda e terza media dell'istituto comprensivo P.Amaducci, promosso dal Comune di Bertinoro. Insieme alla dirigente Gabriella Garoia, sono intervenuti inl sindaco Gessica Allegni, gli assessori Sara Londrillo e Silvia Federici, Roberta Pederzoli del Centro Metra Unibo e Jasmine Ward, ex studentessa, oggi diciottenne, dell'istituto, che vinse con i suoi disegni il progetto regionale "W l'amore" (ai tempi aveva 13 anni).

"Una collaborazione significativa, che rimarca l'impegno del Comune di Bertinoro contro ogni tipo di discriminazione - esordisce Allegni -. È importante che i ragazzi si ribellino ad ogni atto di violenza e di odio verso l'orientamento sessuale. L'attenzione che hanno mostrato oggi e l'importante lavoro svolto coi loro docenti sono una grande speranza per il futuro".

“Di solito, le vittime delle aggressione, così come gli aggressori sono molto giovani, dunque spetta alle istituzioni e alle nuove generazioni, far sì che questi episodi possano non verificarsi più", aggiunge Londrillo. La mattinata si è conclusa con la performance della giovane Ward, che ha realizzato un disegno in estemporanea per i ragazzi. La sua mostra, dedicata agli stereotipi di genere che spesso condizionano gli adolescenti e celebrativa delle tante forme dell'amore, è stata donata alla scuola.