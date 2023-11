Giornata contro la violenza sulle donne, le iniziative del Soroptimist Club

In occasione della Giornata Mondiale per l’eliminazione della violenza sulle donne, il Soroptimist International Club Forlì propone un significativo programma di eventi, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Forlì e con tanti organismi locali, per ribadire il deciso contrasto a soprusi, maltrattamenti, e omicidi – la recente cronaca lo dimostra - di cui sono vittime le donne. Il Club forlivese, aderendo al progetto nazionale Soroptimist che sostiene la campagna internazionale promossa dall’ONU “Orange the world”, indica alcune azioni a partire dalla data del 25 novembre fino al 10 dicembre, per sensibilizzare l’opinione pubblica contro la violenza di genere.

Il 25 novembre, alle ore 17.00, in Piazza Saffi, con il patrocinio del Comune di Forlì – Assessorato alle pari opportunità, illuminazione di arancione di una parte della facciata del Palazzo Comunale, alla presenza delle socie e di rappresentanti dell’Amministrazione Comunale. Saranno accese, inoltre, candele arancioni, azione emblematica per “accendere” l’attenzione della cittadinanza sulla fragilità della condizione femminile e sulle violenze che si verificano in ogni parte d’Italia e del mondo. Nell’occasione saranno presentati i contenuti della locandina Read the Signs e i service realizzati dal Club a favore delle donne.

Dal 26 novembre al 10 dicembre: “Focus su mental Health/Benessere mentale” - Condivisione, sulla pagina Facebook del Club e su altre piattaforme social, di 7 videoclip sullo stato di benessere, per aiutare a conoscere meglio i principi fondamentali dello “stare bene” come ottimismo, autostima, migliorando nello stesso tempo, la comprensione delle varie situazioni fragili della vita, inclusa la manipolazione e prevaricazione da parte del partner.

Dal 26 novembre al 10 dicembre “Read the signs online - Condivisione, sulla pagina Facebook del Club e su altre piattaforme social, di 6 videoclip su abusi informatici, isolamento sociale, controllo finanziario, perdita della fiducia in se stesse, umiliazione, violenza fisica. Si tratta di una campagna di comunicazione per aumentare la propria consapevolezza, mobilitando le coscienze con l’impegno di tutti.