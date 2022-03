Giornata dedicata alle vittime del covid, un minuto di silenzio anche al Comando dei Vigili del Fuoco

In occasione della Giornata Nazionale dedicata alle vittime dell’epidemia di coronavirus covid-19, il Comando Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, esporrà la bandiera italiana e la bandiera europea a mezz’asta. Sarà osservato un minuto di silenzio come in tutte le caserme di Italia, in memoria anche del Capo Reparto Facibeni Lorenzo, deceduto il 9 maggio 2020 a cui è stata intitolata la sede centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì’.