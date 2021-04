Giornata del libro: a Forlimpopoli i lettori si scambiano libri e rose

Il 23 aprile ricorre la Giornata Internazionale del Libro, giornata che in alcuni paesi è festeggiata in associazione alla figura di San Giorgio (la cui ricorrenza è proprio il 23 aprile) prevedendo lo scambio tra innamorati di un libro ed una rosa. Anche la città di Forlimpopoli, insignita dall'anno scorso del titolo di "Città che legge", ha voluto proporre questo abbinamento grazie all'intraprendenza delle sue librerie (La Bottega dell'Invisibile e Mondadori Point) che hanno coinvolto a tal scopo anche i vivai del territorio, con il patrocinio dell'Amministrazione comunale. Per l'intera giornata di venerdì 23 aprile, quindi, tutti gli innamorati (ma non solo) potranno acquistare e scambiarsi presso le librerie di Forlimpopoli libri e rose.