"Giornata del merito" all'Itaer Baracca: alla consegna dei diplomi anche il Vescovo Corazza

“Una giornata speciale per la nostra scuola”. Con queste parole Maura Bernabei, dirigente dell’Itaer Francesco Baracca ha iniziato la giornata del Merito, svoltasi il 5 Aprile all’interno dell’Istituto. “La consegna degli attestati di merito rappresenta un momento simbolico frutto della passione di ognuno di voi” ha continuato la Preside. “Dopo il lockdown si è ripreso con questa manifestazione, e oggi sono presenti gli studenti a partire dall’anno scolastico 2018/19. Il forte legame che ci lega non cesserà mai di esistere”.

Prima della consegna dei diplomi, sono intervenuti Monsignor Corazza, Paola Casara e Milena Garavini. Il vescovo di Forlì Livio Corazza ha parlato del “merito in quanto dono. Quando riceviamo questo dono siamo obbligati a metterlo a disposizione degli altri”.

L’assessore Paola Casara, del Comune di Forlì, ha avuto parole di forte vicinanza all’ITAER. “La vostra scuola rappresenta una realtà che si pone come eccellenza nazionale. Itaer è fatta da ragazzi che vengono da lontano; i diplomi che oggi consegniamo sono il prodotto della vostra forza di volontà, ed anche delle famiglie che fanno sacrifici per sostenere i desideri dei loro figli. Oggi gli attestati che vengono assegnati, rappresentano sia la fine di un percorso, ma anche l’inizio di una nuova avventura. Avete avuto la fortuna di avere grandi insegnanti, che vanno oltre il voto, mettendo al centro la persona. Ed avete avuto una grande dirigente, sempre vicina alle Istituzioni”

Stessa lunghezza d’onda nelle parole di Milena Garavini consigliere della Provincia di Forlì-Cesena e Sindaco di Forlimpopoli, che sottolinea come l'Itaer sia una scuola che rende orgoglioso il territorio, e ritiene fortunati i ragazzi per avere avuto insegnanti di altissimo livello.

Erano presenti come graditi ospiti l’Avvocato Giovanni Baracca, della famiglia di Francesco Baracca, l’eroe al quale la scuola deve il nome, la Dott.ssa Iris Tognon dirigente fino al 2019 dell’Itaer, l’Associazione Donne dell’Aria, che supporta, insieme all'Associazione Orlandi, le studentesse e gli studenti con borse di studio e i rappresentanti dei convitti dei Salesiani e del "Garibaldi da Vinci" di Cesena.

Prima di distinguere gli anni scolastici a partire dal 2018/19, sono stati consegnati i diplomi a quanti sono stati valutati con il 100 e lode, con il 100 e gli attestati di merito per chi si è distinto in importanti competizioni.

Oltre ai diplomati sono stati consegnati gli attestati di merito ai ragazzi che si sono distinti nella gara nazionale degli istituti aeronautici, Conduzione del mezzo aereo (Niccolò Atzeni per l'a.s. 2021/2022 e Davide Zanotti per l'a.s. 2022/2023), i premiati nel corso di cultura aeronautica (Niccolò Atzeni e Camilla Paggi), il primo classificato per l'elaborato di natura storica sugli eroi dell'aviazione (David Zanotti), premiato il mese scorso a Roma in occasione del centenario dell'Aeronautica Militare ed il sesto classificato nelle olimpiadi nazionali di statistica Chaoui Akram.