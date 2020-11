Giornata dell'infanzia: l'invito degli asili a salvaguardare il diritto al dialogo e alla relazione

Il 20 novembre si festeggia nel mondo la giornata dei diritti dei bambini, un'occasione speciale per ricordarci l'attenzione all'infanzia. All'interno dei nidi Tick Tack kids e Nido di Sofia a Forlì questa ricorrenza viene celebrata in particolar modo quest'anno.

"La distanza ci ha costretti a fermarci attorno ai valori che riteniamo fondamentali - spiegano i responsabili della Coop Sociale Paolo Babini che gestisce gli asili - Ci sembra importante onorare in particolare il diritto al dialogo e alla relazione, un diritto che in questi mesi abbiamo visto farsi esperienza, una speranza che si realizza.

È un diritto da salvaguardare nelle nostre case e nei nostri luoghi di incontro, per prendersi cura della parola, che è parola detta e parola ascoltata, che è sguardo da comprendere, gesto da accogliere, in un tempo lento, in uno spazio vuoto.

I bambini non sono solo il nostro futuro - concludono i responsabili degli asili - ma parte viva della nostra società e i loro diritti interrogano soprattutto noi grandi che dobbiamo prendere coscienza di ciò che rischiamo di non offrire loro in opportunità ed esperienze. Diritti naturali per nulla scontati, come ci ricorda il maestro dell'infanzia Gianfranco Zavalloni nel suo Manifesto dei diritti dei bimbi e delle bimbe".