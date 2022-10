Giornata dell’Unità nazionale e delle forza armate: la cerimonia in città

Venerdì 4 novembre, in occasione della “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forza Armate”, sono previste le seguenti iniziative. Alle ore 9.00 si terrà la Santa messa in suffragio presso la Cattedrale di Forlì, piazza Ordelaffi, officiata da Monsignor Livio Corazza, Vescovo di Forlì Bertinoro. Alle ore 10.00 in piazza Dante Alighieri si svolgerà la cerimonia istituzionale, alla presenza delle Istituzioni locali, rappresentanze militari, associazionistiche e d'Arma. Qui avrà luogo la cerimonia dell’Alzabandiera e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e del Ministro della difesa. Seguirà la deposizione di una corona al Monumento dei Caduti “Gialli del Calvario”; renderà gli onori una Compagnia d’Onore Interforze. Alle ore 17.15 sarà effettuata la cerimonia dell’ammainabandiera a cura di una schierante del 66° Reggimento Fanteria Aeromobile Trieste.