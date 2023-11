Giornata della Colletta Alimentare, anche la Rounde Table 6 impegnata nella raccolta

“Facciamo un gesto concreto, insieme”, era l’invito pubblico lanciato della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2023, giunta alla ventisettesima edizione. Ed il gesto concreto è stato compiuto, eccome. Tra le migliaia di supermercati aderenti all’iniziativa a livello nazionale, vi è stato anche il Conad Stadium di piazza Falcone e Borsellino a Forlì, affidato nel coordinamento dei volontari alla Round Table 6 Forlì, il club service fino ai quarant’anni di età, fondato in città nel 1966. Nella giornata di sabato 18 novembre, sono stati 1.321 i kg di alimenti raccolti per i più bisognosi, grazie alla generosità dei clienti del supermercato. Sono state 119 le scatole riempite con generi di prima necessità, tra cui alimenti per l’infanzia, sughi e pelati, tonno in scatola, olio d’oliva, pasta, riso, legumi, biscotti. Il cibo verrà distribuito attraverso la rete del Banco Alimentare, fatto di varie realtà impegnate nel sociale ed enti caritatevoli, alle persone che ne hanno più bisogno. Anche a Forlì, sono numerosi i supermercati che hanno aderito all’iniziativa. Per saperne di più è consultabile il sito www.colletta.bancoalimentare.it con approfondimenti.

“A nome di tutta la Round Table 6 Forlì - afferma Niccolò Riccardi, presidente del sodalizio – esprimo il nostro più sentito ringraziamento ai clienti del Conad Stadium che hanno permesso di raggiungere questo importante risultato, con un incremento di oltre il 22% nella raccolta rispetto al 2022”. Riccardi poi sottolinea: “Questo fa capire come la solidarietà sia da sempre un sentimento forte nel cuore dei nostri concittadini che, anche in questa circostanza, non si sono risparmiati nel portare un auto a chi ne necessita. Ringrazio, inoltre, la disponibilità del Conad Stadium, tutte le scuole e tutti i volontari che assieme a noi hanno partecipato alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. Abbiamo davvero fatto, insieme, un bel gesto concreto che ha lasciato tanto anche umanamente ad ognuno di noi”.