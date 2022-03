Giornata della Gentilezza, la creatività dei bimbi: a Predappio premio in denaro per i disegni più belli

In occasione della Giornata della Gentilezza, i bambini e i ragazzi delle scuole di Predappio sono stati coinvolti in un concorso di disegno rivolto a tutte le scuole del comune – materne, elementari e medie – ampliando l’argomento dalla gentilezza fino ai concetti di pace e amore, più che mai attuali. I risultati sono stati sorprendenti, gli alunni hanno colto tante sfaccettature, sicuramente anche grazie al lavoro di preparazione delle insegnanti, evidenziandone i mille volti, compreso il rispetto verso l'ambiente, anch'esso una forma di gentilezza per il pianeta che abitiamo.

Tutti le classi che hanno partecipato riceveranno una piccola somma in denaro e un premio aggiuntivo per i tre lavori più belli. Gli elaborati saranno esposti al Centro Elianto, in piazzale Isonzo, dal 2 aprile e per tutto il mese di aprile nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 15 alle 18. L’evento di premiazione si terrà sabato 2 aprile alle ore 16 al Centro Elianto di Predappio, promosso dall’assessore al Welfare e ai Servizi sociali Francesca Farolfi e dall’assessora alle Politiche giovanili Carla Ravaglia. Ai nuovi nati del 2021, invece, l’amministrazione comunale ha inviato una pergamena e una piccola chiave simbolica.