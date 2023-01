Giornata della Memoria a Bertinoro: incontro nelle scuole per non dimenticare gli orrori della Shoah

Venerdì, in occasione della Giornata della Memoria, la sSindaca, Gessica Allegni e l'assessora alla Scuola, Sara Londrillo, hanno incontrato le classi di terza media dell'Istituto Comprensivo di Santa Maria Nuova e Bertinoro. All'incontro era presente l'Associazione di promozione sociale Deina, attiva su tutto il territorio nazionale, che realizza percorsi di partecipazione e cittadinanza attiva per giovani e adulti e, in particolare, organizza il progetto “ProMemoria Auschwitz”, sostenuto anche dal Comune di Bertinoro, grazie al quale ogni anno ragazze e ragazzi da tutta Italia, vengono accompagnati in visita ai campi di sterminio.

Le ragazze e i ragazzi si sono dimostrati attenti e coinvolti per l'intera durata dell'incontro, mostrando sensibilità, coinvolgimento e maturità nell'affrontare temi molto profondi e complessi come quelli della Shoah e dei campi di sterminio, dei crimini perpetrati dal nazifascismo e delle discriminazioni che ancora oggi, in tante parti del mondo, continuano a verificarsi.

"Continueremo ad organizzare incontri come questo - dichiarano sindaca e assessora - utilissimi, per poter fornire alle ragazze e ai ragazzi gli strumenti necessari per capire e affrontare avvenimenti storici ancora di grande attualità. La loro partecipazione sincera e interessata è di grande esempio per tutti noi. Siamo certe che anche a partire da questa esperienza si possano formare le coscienze di una generazione capace di costruire un mondo migliore e di difendere i valori di giustizia, pace, uguaglianza. Ringraziamo tutti i docenti per la grande collaborazione".